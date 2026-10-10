هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Jose Mourinho Real Madrid derby defeat GFXGOAL
علي رفعت

لن تتجاهل الصافرات يا مبابي.. هكذا تعامل رونالدو حين كان مكانك وفي ريال مدريد إما أن تتفوق أو ترحل!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد فياريال
ريال مدريد
فياريال
الدوري الإسباني
كيليان مبابي

لا أحد فوق معايير سانتياجو برنابيو القاسية، ومن يبحث عن المجد في العاصمة الإسبانية عليه أن يدفع ثمنه صمودًا وعطاء، تمامًا كما فعل الأسطورة كريستيانو رونالدو.

لم يكن التواجد داخل معقل ريال مدريد يومًا نزهة لأصحاب الأسماء الرنانة، فالقميص الأبيض لا يعترف بتاريخ كُتب خارج أسواره، ولا يقبل بأقل من التفاني الكامل في كل دقيقة فوق العشب الأخضر. 

عاش كيليان مبابي هذه الأيام أولى اختبارات النضج الحقيقي تحت أنظار مدرجات سانتياجو برنابيو عندما كرر إهدار الفرص وقدم مباراة محبطة ضد فياريال.

مباراة اليوم أوضحت لمبابي حقيقة سانتياجو برنابيو في أوقات التعثر والوقوع، حيث تتحول همهمات الغضب وصافرات الاستهجان إلى امتحان يومي يكشف المعدن الحقيقي للنجوم، ويذكر كل لاعب بأن هذا الملعب لا يمنح صكوك الغفران لأحد مهما بلغت قيمته التسويقية أو مهارته الفردية.


  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty

    تاريخ لا يرحم حتى الأساطير

    تعلم جماهير ريال مدريد جيدًا أن قسوتها ليست وليدة اللحظة، بل هي عقيدة متوارثة عبر الأجيال لم يسلم منها أعظم من لمسوا الكرة في هذا النادي. 

    يكفي النظر إلى الوراء قليلًا لتذكر ما عاشه الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الكرات الذهبية وكسر الأرقام القياسية تلو الأخرى، ومع ذلك وجد نفسه في مواسم متعددة هدفًا لصافرات الاستهجان لمجرد تراجع طفيف في مستواه أو إهداره لفرص محققة في مباريات مفصلية. 

    لم تشفع لرونالدو أهدافه الغزيرة ولا تضحياته البدنية، لأن جماهير العاصمة تنظر دائمًا إلى الحاضر وتطالب بالمزيد، ولا تسمح لأي نجم بأن يشعر بالأمان داخل حصنها التاريخي.


  • عقلية المقاتل وصمت المشككين

    الفارق الجوهري بين من يكتب اسمه بحروف من ذهب ومن يرحل كذكرى عابرة يكمن في طريقة الرد على تلك الضغوط الهائلة. 

    لم يخرج رونالدو يومًا ليشكو صعوبة التوظيف التكتيكي، ولم يرسل إشارات عبر المقربين منه تلمح إلى مراجعة مستقبله أو البحث عن مخرج مبكر، بل حول تلك الصافرات إلى وقود يشعل رغبته في التدمير الكروي.

    كان البرتغالي يضع إصبعه على فمه ليطلب الصمت بالعمل والأهداف، ويطالب المشجعين بالتصفيق والدعم داخل الملعب قبل أن يرد بأهداف حاسمة تقلب الموازين في ليالي دوري أبطال أوروبا، مجبرًا كل من أطلق صافرة على الوقوف احترامًا وامتنانًا لعزيمته الفولاذية.


  • Kylian Mbappe Jose Mourinho Real MadridGetty Images

    درس الحاضر واختبار البقاء

    يقف مبابي اليوم أمام نفس المرآة التي نظر فيها رونالدو من قبل، لكن بفارق جوهري وحاسم في التوقيت والظروف، فالنجم الفرنسي لم يبن بعد ذلك الرصيد الهائل من الألقاب الحاسمة مع النادي الملكي، في الواقع لم يحصد سوى لقب وحيد شرفي ضد أتالانتا، وأي تراجع في مردوده الفني أو إهدار لكرات سهلة أو شعور من الجماهير برغبته في وضع العبء على غيره يضعه في مواجهة مباشرة مع جمهور لا يملك صبرًا طويلًا.

    التلويح بضعف المشروع الرياضي أو التململ من تكتيك المدرب أو التنزه في فرنسا بينما من المفترض أن يتعافى لن يولد سوى مزيد من النفور الجماهيري، لأن المتطلبات هنا تتجاوز الموهبة الفردية إلى صلابة الشخصية.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • بيت القصيد

    القاعدة في ريال مدريد واضحة وصارمة لا تقبل القسمة على اثنين، إما أن تتفوق على الضغوط وتثبت جدارتك بحمل الراية، أو تفسح المجال لغيرك لأن القلعة البيضاء لا تنتظر أحدًا.

    أمام مبابي خياران لا ثالث لهما، إما أن يصم أذنيه عن الصافرات وينفجر داخل المستطيل الأخضر بأهدافه وتضحياته ليخضع البرنابيو لإرادته، أو يترك الشكوك تتسرب إلى عقليته فيدرك سريعًا أن التاريخ لا يتسع إلا لمن يقاتل حتى الرمق الأخير.


دوري أبطال أوروبا
فياريال crest
فياريال
فياريال
نابولي crest
نابولي
نابولي
دوري أبطال أوروبا
روما crest
روما
روما
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد