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scaloni(C)Getty Images
Muhammad Zaki

ترجمه

"لن أقيده بسلاسل" .. رئيس الاتحاد الأرجنتيني يكشف حقيقة رحيل سكالوني

الأرجنتين
ليونيل سكالوني
كأس العالم
إسبانيا ضد الأرجنتين
ليونيل ميسي

هل يرحل أم يستمر سكالوني؟

مستقبل منتخب الأرجنتين يبقى معلقًا بينما يدرس ليونيل سكالوني مسألة استمراره عقب هزيمة نهائي كأس العالم 2026.

ورغم حالة عدم اليقين، أوضح رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا موقفه بجلاء، مؤكدًا أنه لا بديل عن الرجل الذي قاد الأرجنتين إلى المجد العالمي قبل أربعة أعوام.

  • رئيس الاتحاد الأرجنتيني يؤكد أن سكالوني يبقى "الخطة أ، ب، ج"

    أغلق تابيا الباب أمام أي حديث عن البحث عن مدرب جديد، رغم التكهنات المتزايدة حول مستقبل سكالوني. فبعد نهاية كأس العالم 2026، التي خسرت فيها الأرجنتين أمام إسبانيا في النهائي، يبدو رئيس الاتحاد الأرجنتيني مقتنعاً تماماً بأن مهندس انتصارات المنتخب الأرجنتيني عام 2022 هو الرجل الوحيد المناسب للمهمة.

    وقال تابيا في مقابلة مع TyC Sport: «بلا شك، أريده أن يبقى، جميعنا نريده أن يبقى. لقد تحدثنا، وهو نفسه عبّر عن ذلك أيضاً، وكانت المحادثات متقدمة جداً. أنا شخص ممتن، ولهذا أعتقد أنه علينا أن نتركه يتأمل، ويتخذ القرار الصحيح، وعلينا أن نحترمه. لا يمكنني أن أُبقي سكالوني مقيداً إذا شعر بأنه لا يمتلك الرغبة أو ليس لديه رؤية مستقبلية أفضل. أريده أن يكون بخير، وعلينا جميعاً أن نتمنى الأمر نفسه، حتى لو كان ذلك يؤلمنا.»

    وأكد رئيس الاتحاد أنه لا توجد خطة بديلة مطروحة، حتى مع أن عقد سكالوني الحالي ينتهي في ديسمبر 2026. وعندما سُئل عن البدلاء المحتملين أو خطة احتياطية، قال تابيا: «لا، خطتي (أ) و(ب) و(ج) هي سكالوني.»


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  • Lionel ScaloniDSports

    الثمن العاطفي لنهائي كأس العالم 2026

    ينبع الغموض من ردة الفعل العاطفية التي أبداها سكالوني عقب الخسارة المؤلمة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا على أرضية ملعب "ميت لايف". فقد عجز المدرب عن إتمام مؤتمره الصحفي عقب المباراة، إذ انهار باكياً وهو يفكّر في نهاية حقبة كاملة.

    وقال: "لكي تستمر، تحتاج إلى الكثير من الأشياء. وهذا أمر يصعب جداً تكراره من جديد. حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة أن نمنح كل ما لدينا [في النهائي]. أعتقد أنه من العدل أن آخذ وقتي للتفكير في هذا الأمر بعمق. سأتحدث مع الرئيس. وسأكمل عقدي. أعرف ما أريد أن أفعله. أشعر بالحاجة إلى التفكير. لا أعلم إن كان بالإمكان تحقيق شيء بهذا الحجم [مرة أخرى]".


  • تحدي ثورة تشكيلة الفريق

    ومن العوامل الرئيسية في تردد سكالوني الحاجة الوشيكة إلى إعادة هيكلة التشكيلة. فقد كان تعداد عام 2026، بقيادة ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 عامًا، من بين الأكبر سنًا في البطولة، فيما يقترب لاعبون آخرون من ذوي الخبرة مثل نيكولاس أوتاميندي من نهاية مسيرتهم الدولية. وأشار سكالوني إلى أن بناء مجموعة بمثل هذا الانسجام "من الصعب تكراره في أي وقت".

    وعلى الرغم من غياب أي لقب هذا الصيف، لا يزال سكالوني فخورًا للغاية بمجهود فريقه. وقال: "أريدكم أن تتذكروا ما حاولنا إظهاره لهذه المجموعة من اللاعبين، محاربيّ، كما كنت أسميهم عندما تحدثت عنهم مع زوجتي. المجهود، والرغبة، ورفض الاستسلام، وتحمّل النقد القاسي، ورباطة الجأش، والإرادة على المواصلة عندما لا تعود ساقاك تطيعان دماغك... ذلك هو اللقب الحقيقي".


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    دعم العائلة ورؤية 2030

    وبينما يفكر سكالوني في قراره، قد يكون لديه سلاح سري في صفه يشجعه على البقاء. إذ تشير تقارير TyC إلى أن زوجته، إليسا مونتيرو، من أشد المؤيدين لاستمراره في منصبه حتى دورة كأس العالم 2030.

    وبحسب التقارير، فإن مونتيرو، المقيمة في مايوركا، تعتقد أن البهجة التي يستمدها سكالوني من العمل مع طاقمه التدريبي والمنتخب الوطني تفوق الضغط الهائل الذي يفرضه المنصب.

    سجل سكالوني يتحدث عن نفسه، إذ حقق أكثر من 78 انتصارًا مقابل 10 هزائم فقط منذ توليه المسؤولية في عام 2018. وخلال تلك الفترة، توّج بلقبي كوبا أمريكا، والفيناليسيما، وكأس العالم 2022. وبينما يتطلع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى المستقبل، فإنه لا يزال مقتنعًا بأنه لا يوجد مرشح آخر قادر على تكرار نجاحه.