"لن أدفع هذا الرقم" .. ترامب يهاجم جنون أسعار تذاكر كأس العالم

في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، اعترف ترامب بأنه لا يرغب في دفع أسعار باهظة لحضور مباريات كأس العالم.

وقال: "أود بالتأكيد أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ، لأكون صادقًا معك"، بعد أن أُبلغ بأن أسعار التذاكر تبدأ من حوالي 1000 دولار لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراجواي.

تم بيع التذاكر الأولية بمبالغ غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر أرخص تذكرة من الفئة 3 ألف دولار لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار التذاكر منذ ذلك الحين في السوق الثانوية، إلا أنها لا تزال قريبة من ألف دولار.