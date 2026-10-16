AFP
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"لن أحب انضمامه لمانشستر يونايتد".. أسطورة الشياطين الحمر يرفض هالاند!
باركر يوضح سبب رفض هالاند
في عالم كرة القدم الذي يسعى فيه كل نادٍ كبير تقريبًا بشكل محموم للحصول على هدّاف بمستوى هالاند، قدّم باركر رأيًا مخالفًا سيثير بلا شك جدلًا واسعًا بين جماهير أولد ترافورد. فقد أكد الظهير الأيمن السابق لمانشستر يونايتد، الذي عاش فترة مليئة بالألقاب مع النادي في مطلع التسعينيات، أنه سيرفض بشكل قاطع فرصة ضم نجم مانشستر سيتي إلى صفوف مانشستر يونايتد. وبينما تبقى أرقام هالاند بلا منافس في العصر الحديث، فإن باركر غير مقتنع بأن مواصفات المهاجم تتناسب مع ما يريد رؤيته في فريق يونايتد.
وفي حديثه عن انتقال محتمل للاعب النرويجي، قدّم باركر تقييمًا صريحًا بشأن تفضيلاته للفريق، قائلًا: "ربما الأمر غير واقعي على أي حال، لكنني لن أضم هالاند إلى مانشستر يونايتد. لا أرغب في رؤيته في النادي بالطريقة التي يلعب بها. سأقول له لا. إنه خيار سهل أن ينظر إليه الجميع، لكنه لن يكون خياري. أنا لست مهتمًا به على الإطلاق"، في تصريحات لصحيفة ميرور.
- AFP
أهداف انتقالات محددة في الخط الخلفي
بدلاً من التركيز على التعاقدات الهجومية الكبيرة، يعتقد باركر أن الأولوية بالنسبة إلى مانشستر يونايتد يجب أن تكون تحقيق الاستقرار في الوحدة الدفاعية. وقد حدد لاعبين اثنين على وجه الخصوص يرى أنهما سيضيفان الصلابة والهدوء اللازمين إلى خط خلفي كان كثيراً ما يبدو هشاً.
وأبدى اهتماماً واضحاً بهذين النموذجين، قائلاً: "كنت سأتطلع إلى نيكو أورايلي ومارك جيهي. نيكو أورايلي لاعب رائع. إليوت أندرسون لا يثير اهتمامي على الإطلاق. جيهي ليس اللاعب الذي كان عليه في كريستال بالاس، لكن مانشستر يونايتد يحتاج إلى تصحيح أوضاع الخط الخلفي الرباعي، وهو اللاعب الذي كنت سأتطلع إليه."
فرصة سولشاير الضائعة
الجدل المحيط بهالاند ومانشستر يونايتد ليس جديدًا، وقد تحدّث المدير الفني السابق أولي جونار سولشاير في وقت سابق عن مدى قرب النادي من ضمّ خدماته قبل أن ترتفع قيمته بشكل صاروخي. فقد عمل سولشاير مع مواطنه خلال فترة وجودهما معًا في مولده، وأدرك إمكانات المهاجم قبل أن ينتبه إليه بقية العالم بوقت طويل.
وسرد سولشاير التسلسل الزمني لهذه الأحداث، موضحًا أنه تواصل مع النادي في وقت مبكر يعود إلى عام 2018. وقال: "كان [هالاند] معي في مولده لموسمين. في الصيف الذي سبق قدومي إلى هنا، هاتفت النادي وقلت: 'عليكم التعاقد مع هذا الفتى. سيكون من الطراز الأول'. كان ذلك في يونيو ويوليو 2018، لكنهم رفضوا. كانت لديهم تقارير كافية عن اللاعبين".
وأضاف: "ثم أصبحت المدير الفني المؤقت، وكنا قد بعنا هالاند إلى آر بي سالزبورج. أخبرت النادي على الفور بضرورة شرائه ما دام يمتلك شرطًا جزائيًا. كنا نعلم ذلك في حينه، ولم يكن أي شخص آخر مستعدًا لدفع ذلك المبلغ، 20 مليون يورو، كان سيكون صفقة رابحة. كان قرار النادي ألا يسعى إليه في ذلك الوقت. لم نتقدّم بأي عروض ولم نتحرك من أجله إلا بعد أن بدأ التسجيل مع سالزبورج. وبحلول ذلك الوقت، كان بوروسيا دورتموند موجودًا، ويوفنتوس موجودًا، والجميع كان موجودًا. وكان شرطه الجزائي حينها لا يزال مناسبًا، 60 مليون يورو".
- Getty Images
الواقع الذي يحطّم الأرقام القياسية
وفي حين قد يتساءل جمهور يونايتد عمّا كان يمكن أن يحدث، فقد قضى هالاند فترته في إنجلترا وهو يحطّم كل رقم قياسي أمامه. لقد كان تأثيره مع السيتي تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ ساهم في تحقيق عدة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وتاج أوروبي طال انتظاره. وقد شهد مستواه الأخير تجاوزه بعضاً من أعظم الأسماء التي لعبت كرة القدم على الإطلاق، بمن فيهم ليونيل ميسي. وتُظهر الإحصائيات أن هالاند احتاج إلى 60 مباراة فقط للوصول إلى 60 هدفاً في المسابقة الأوروبية النخبوية، وهو إنجاز احتاج ميسي إلى 80 مباراة لتحقيقه خلال مسيرته الحافلة مع برشلونة.
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