"لن أحب انضمامه لمانشستر يونايتد".. أسطورة الشياطين الحمر يرفض هالاند!

الجدل المحيط بهالاند ومانشستر يونايتد ليس جديدًا، وقد تحدّث المدير الفني السابق أولي جونار سولشاير في وقت سابق عن مدى قرب النادي من ضمّ خدماته قبل أن ترتفع قيمته بشكل صاروخي. فقد عمل سولشاير مع مواطنه خلال فترة وجودهما معًا في مولده، وأدرك إمكانات المهاجم قبل أن ينتبه إليه بقية العالم بوقت طويل.

وسرد سولشاير التسلسل الزمني لهذه الأحداث، موضحًا أنه تواصل مع النادي في وقت مبكر يعود إلى عام 2018. وقال: "كان [هالاند] معي في مولده لموسمين. في الصيف الذي سبق قدومي إلى هنا، هاتفت النادي وقلت: 'عليكم التعاقد مع هذا الفتى. سيكون من الطراز الأول'. كان ذلك في يونيو ويوليو 2018، لكنهم رفضوا. كانت لديهم تقارير كافية عن اللاعبين".

وأضاف: "ثم أصبحت المدير الفني المؤقت، وكنا قد بعنا هالاند إلى آر بي سالزبورج. أخبرت النادي على الفور بضرورة شرائه ما دام يمتلك شرطًا جزائيًا. كنا نعلم ذلك في حينه، ولم يكن أي شخص آخر مستعدًا لدفع ذلك المبلغ، 20 مليون يورو، كان سيكون صفقة رابحة. كان قرار النادي ألا يسعى إليه في ذلك الوقت. لم نتقدّم بأي عروض ولم نتحرك من أجله إلا بعد أن بدأ التسجيل مع سالزبورج. وبحلول ذلك الوقت، كان بوروسيا دورتموند موجودًا، ويوفنتوس موجودًا، والجميع كان موجودًا. وكان شرطه الجزائي حينها لا يزال مناسبًا، 60 مليون يورو".