"لن أجلس على الأريكة وأقضم أظافري" - دانيال فارك واثق تمامًا من أن ليدز يونايتد لن يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز

في حين أن كأس الاتحاد الإنجليزي يوفر إلهاءً مرحبًا به وطريقًا محتملاً إلى ويمبلي، فإن فارك لا يخدع نفسه بشأن ماهية التركيز الأساسي. أقر المدير الفني بأنه على الرغم من أنه لا يهتم بنتائج المنافسين مثل وست هام وتوتنهام ونوتنغهام فورست، فإنه يعرف تمامًا ما يتعين على فريقه القيام به لضمان بقائه في الدوري لموسم آخر، ويطالب لاعبيه بإثبات أنهم يستحقون اللعب في أعلى مستوى.

"أنا لا أجلس على أريكتي وأقضم أظافري في انتظار خسارة وست هام أو نوتنغهام [فورست] أو توتنهام، ربما يكون هذا الموسم موسمًا تحتاج فيه إلى نقطة أو نقطتين أكثر من المعتاد، لكننا نحتاج إلى سبع إلى تسع نقاط، هذه حقيقة، وفي هذه المباريات الأخيرة لدينا كل الفرص للفوز بهذه النقاط، ولكن حتى في المباريات الثلاث المقبلة لدينا فرص. إذا لم نحقق ذلك في المباريات الست الأخيرة، فإننا لا نستحق اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كل ما رأيته منحني ثقة كبيرة"، أضاف فارك.