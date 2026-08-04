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"لندن، ها أنا قادم".. وكيل فينيسيوس يشعل التكهنات بعد خلافه مع ريال مدريد!
فينيسيوس يعود إلى تدريبات ريال مدريد
لا تظهر أي مؤشرات على أن القصة المطولة المتعلقة بانتقال فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية ستصل إلى خاتمة سريعة. فقد عاد اللاعب الدولي البرازيلي رسميًا إلى صفوف ريال مدريد يوم الاثنين، حيث استأنف تدريبات الفريق الأول بعد انتهاء إجازته الطويلة التي أعقبت كأس العالم.
وعلى الرغم من عودته سالماً إلى العاصمة الإسبانية، لا يزال مستقبل النجم البالغ من العمر 26 عاماً على المدى الطويل محفوفاً بالكثير من الغموض. فلم يوافق بعد رسمياً على تجديد عقده مع النادي الإسباني العملاق، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية عقده الحالي رسمياً في عام 2027. وفي الوقت نفسه، يراقب نادي أرسنال عن كثب هذه الحالة الحساسة. ويبدو أن اهتمام النادي بضمان التعاقد مع المهاجم الموهوب يتزايد بسرعة مع مرور كل يوم.
رئيس شركة «روك نيشن» يغذي الشائعات المتداولة في لندن
وقد زاد مايكل يورمارك من حدة التكهنات المكثفة المحيطة بانتقاله المثير إلى الدوري الإنجليزي . فقد أثار رئيس شركة «روك نيشن» — الوكالة البارزة التي تمثل فينيسيوس رسميًا — ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصوله إلى إنجلترا.
فور هبوطه في مطار لندن هيثرو، نشر يورمارك رسالة موحية للغاية لفتت انتباه عالم كرة القدم. وكتب المدير التنفيذي مباشرةً لمتابعيه: «لندن، ها أنا قادم. هيا بنا!».
وبغض النظر عن الأسباب الشخصية أو المهنية الفعلية وراء سفره إلى العاصمة الإنجليزية، يُنظر إلى هذا المنشور الذي جاء في توقيت مناسب على أنه ذو أهمية كبيرة. فقد جاء في سياق متوتر حيث تستمر التقارير التي لا تنتهي في تصنيف اللاعب البرازيلي كهدف انتقالات رئيسي لنادي أرسنال وعن خلافات قائمة مع ريال مدريد.
أرتيتا يحدد الدور الرئيسي للجناح
وفقًا لصحيفة «دياريو آس»، اتخذ مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بالفعل خطوات مباشرة لضمان التعاقد مع هدفه الأول. وتشير التقارير إلى أن مدرب «المدفعجية» تحدث شخصيًا إلى النجم البرازيلي لإبلاغه رسميًا باهتمامه الشديد.
وخلال محادثاتهما الخاصة، يُقال إن أرتيتا أوضح نواياه بوضوح تام. فقد أكد لفينيسيوس أنه سيُعتبر عنصراً أساسياً ومحورياً في مشروعه الرياضي الطموح في شمال لندن. ويشكل هذا السعي الحثيث من جانب العملاق الإنجليزي ضغطاً هائلاً على إدارة ريال مدريد. وعليها الآن أن تتعامل بحذر مع هذا المأزق التعاقدي شديد التعقيد دون زعزعة استقرار غرفة الملابس.
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ثلاثة سيناريوهات للنجم الجديد لمورينيو
مع بقاء أقل من شهر على الإغلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية، يعمل فينيسيوس حالياً تحت أوامر صارمة من المدرب الجديد لفريق «البلانكوس» جوزيه مورينيو. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله في الأسابيع المقبلة.
هناك حالياً ثلاثة سيناريوهات محتملة مختلفة للمهاجم البالغ من العمر 26 عاماً. فقد يوافق أخيراً على تجديد عقده بمقابل مادي كبير، أو قد يقرر النادي إتمام انتقاله فوراً لمنعه بشكل قاطع من الرحيل مجاناً في غضون عام.
أو قد تظل الأوضاع على حالها تمامًا. وفي هذا السيناريو الأخير، سيستمر فينيسيوس ببساطة حتى انتهاء عقده الحالي، ليغادر في النهاية ملعب سانتياغو برنابيو كلاعب حر مرغوب فيه بشدة في يونيو 2027.
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