"لندن، ها أنا قادم".. وكيل فينيسيوس يشعل التكهنات بعد خلافه مع ريال مدريد!

لا تظهر أي مؤشرات على أن القصة المطولة المتعلقة بانتقال فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية ستصل إلى خاتمة سريعة. فقد عاد اللاعب الدولي البرازيلي رسميًا إلى صفوف ريال مدريد يوم الاثنين، حيث استأنف تدريبات الفريق الأول بعد انتهاء إجازته الطويلة التي أعقبت كأس العالم.

وعلى الرغم من عودته سالماً إلى العاصمة الإسبانية، لا يزال مستقبل النجم البالغ من العمر 26 عاماً على المدى الطويل محفوفاً بالكثير من الغموض. فلم يوافق بعد رسمياً على تجديد عقده مع النادي الإسباني العملاق، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية عقده الحالي رسمياً في عام 2027. وفي الوقت نفسه، يراقب نادي أرسنال عن كثب هذه الحالة الحساسة. ويبدو أن اهتمام النادي بضمان التعاقد مع المهاجم الموهوب يتزايد بسرعة مع مرور كل يوم.







