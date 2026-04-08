لم يُحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة يد غريبة داخل منطقة الجزاء! هانسي فليك غاضب للغاية أمام أتلتيكو

مشهد أدى على الفور إلى احتجاجات داخل الملعب، ثم إلى نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي. على أي حال، سمح الحكم إستفان كوفاكس (رومانيا) بمواصلة اللعب، كما لم يتدخل الحكم المساعد بالفيديو كريستيان دينجرت (ثاليتشنبرغ).

أحد التفسيرات المحتملة لعدم احتسابهم لمسة يد داخل منطقة الجزاء وبالتالي عدم احتساب ركلة جزاء: الكرة لم تكن قد غادرت منطقة الخمسة أمتار بعد، وبالتالي لا يمكن اعتبار تمريرة موسو تمريرة إلى زميله، بل مجرد مناورة لإيصال الكرة إليه حتى يقوم بتنفيذ ركلة البداية.

لكن كما أشار المعلق في DAZN فريدي هاردر، عادةً ما يقوم الحارس في هذه الممارسة الشائعة بدحرجة الكرة إلى زميله في الفريق للإشارة إلى أن ركلة البداية لم تُنفذ بعد. خاصةً وأن لاعبًا من الفريق المضيف، لامين يامال، كان يتربص عند حدود منطقة الجزاء في هذه اللقطة للضغط مباشرةً.