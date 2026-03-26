Getty Images
ترجمه
لم يؤكد ليونيل ميسي بعد مشاركته في كأس العالم 2026، حيث صرح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائلاً: «لسنا في عجلة من أمرنا»
لا يزال مصير ميسي في كأس العالم مجهولاً
مع استعداد الأرجنتين لخوض مباراتيها الوديتين المقبلتين ضد موريتانيا وزامبيا على ملعب «لا بومبونيرا»، انحرفت المحادثة بشكل طبيعي نحو مسألة مشاركة قائد الفريق في كأس العالم 2026. ولم يتمكن سكالوني مرة أخرى من تأكيد مشاركة ميسي بشكل قاطع في هذا الحدث العالمي، رغم أنه لا يزال متفائلاً.
"هذا سؤال موجه له. لست مضطراً للإجابة. أنتم تعرفون بالفعل ما أعتقده. أريده أن يكون هناك، لكنه هو من يقرر. لقد استحق الحق في أن يقرر براحة بال. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. لنأمل أن يقول نعم"، قال سكالوني للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة. كما تطرق المدرب إلى مستقبله الشخصي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن العقد جارية، لكنها ليست محور اهتمامه الأساسي.
"تجديد عقدي ليس محور اهتمامي. وكيل أعمالي يتحدث مع الرئيس، لكن في الوقت الحالي، كل ما يهمني هو كأس العالم"، قال.
- Getty
تشكيلات تجريبية لمباراة موريتانيا
من المقرر أن يواجه منتخب الألبيسيليستي موريتانيا يوم الجمعة المقبل، تليها مباراة ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل. ويعتزم سكالوني الاستفادة من هاتين المباراتين كفرصة لاختبار اللاعبين الاحتياطيين والشباب الذين يتوقون بشدة إلى حجز مكان لهم في التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للبطولة المقبلة في أمريكا الشمالية، على الرغم من أن ميسي سيشارك في بعض فترات المباراة.
"سيكون تشكيل الفريق ضد موريتانيا مزيجاً بين اللاعبين الشباب الذين نريد مشاهدتهم والآخرين الذين نريد رفع مستواهم. سيلعب ميسي. لا أعرف إن كان سيبدأ المباراة الأولى أم الثانية، لكنها فرصة جيدة لرؤيته على أرض الملعب. من الجيد أن يروا كيف نستمتع بوقتنا هنا"، أوضح سكالوني.
استبعاد عودة دي ماريا
كما خصص سكالوني بعض الوقت للتطرق إلى أوضاع لاعبين معينين، بما في ذلك اعتزال أنخيل دي ماريا اللعب الدولي، حيث أُشير إلى احتمال عودته قبل كأس العالم.
وقد تم استبعاد هذا الاحتمال بشكل قاطع، حيث صرح سكالوني قائلاً: "نحن ندرك أن مرحلة دي ماريا قد انتهت. لقد أوضح ذلك دائماً ونحن فهمنا ذلك منذ البداية. أعتقد أن الضجة جاءت من الخارج. تربطني به علاقة ممتازة. نحن نتراسل طوال الوقت".
- Getty Images Sport
إلغاء مباراة «الفيناليسما» والترتيبات اللوجستية للفريق
تأثرت الاستعدادات لكأس العالم قليلاً بسبب تأجيل مباراة «الفيناليسما» ضد إسبانيا. وأعرب سكالوني عن إحباطه من العقبات اللوجستية، لكنه أكد أن العودة إلى الأرجنتين للتدريب والمباريات شكّلت جانبًا إيجابيًا لتعزيز تماسك الفريق.
"توقفنا عن متابعة المباراة النهائية مع إسبانيا. كنا نقول إنه يتعين علينا البحث عن بدائل، لكن كل شيء تأخر. هذا ليس خطأ أحد. هناك موقف يصبح فيه كرة القدم أمراً ثانوياً. كانت تلك الأسبوع صعبة. لم يتم التوصل إلى اتفاق"، قال سكالوني. "بدأنا في البحث عن منافسين. لم يكن هناك أي شيء مخطط له. لم تكن المنشأة جاهزة حتى لاستقبال اللاعبين. في النهاية، عليك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي. نحن هنا، ويمكننا التعرف أكثر على اللاعبين الجدد، وهم يستحقون فرصة للقتال من أجل مكانهم في كأس العالم".