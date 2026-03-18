تجذب منصة «كالشي» المراهنين بمبلغ مذهل لمن ينجح في توقع نتائج جميع مباريات البطولة الجامعية الأمريكية الأسطورية «مارش مادنيس» (من 17 مارس إلى 6 أبريل) بشكل صحيح.
ترجمه
لم ينجح أحد في تحقيق هذا الإنجاز من قبل! مسابقة توقعات نتائج "مارش مادنيس" تجذب المراهنين بجائزة كبرى تبلغ مليارات الدولارات
ليس من قبيل الصدفة أن يحدد موقع المراهنات الرياضية مثل هذا المبلغ. ففي النهاية، لم ينجح أي شخص من قبل في توقع نتائج البطولة الشهيرة بشكل صحيح. وحتى من الناحية الحسابية البحتة، فإن توقع نتائج 63 مباراة هو إنجاز لا يمكن تحقيقه في الواقع.
تبلغ احتمالية ذلك، حتى في حالة المباريات المتكافئة نظريًا، حوالي 1 إلى 9.2 تريليون - أي 18 صفرًا بعد الرقم 1! في المقابل، فإن الفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب يعد أمرًا سهلاً للغاية. تبلغ احتمالية توقع الأرقام الستة الصحيحة بالإضافة إلى الرقم الإضافي 1 إلى 140 مليون.
سبعة لاعبين ألمان يشاركون في "مارش مادنيس"
في بطولة "مارش مادنيس"، تتنافس 68 فريقًا جامعيًا بنظام خروج المغلوب على اللقب. ونظرًا لأن المفاجآت واللحظات المثيرة أصبحت تقريبًا تقليدًا في هذه البطولة، فإن ملايين المشجعين يترقبون هذا الحدث الرياضي البارز بشغف كل عام. فقد شهدت البطولة في الماضي دائمًا انتصارات مذهلة لفرق غير مرشحة. وبالتالي، من الصعب التنبؤ بالفريق الفائز في كل مباراة من المباريات الـ63.
من الناحية الرياضية، يتم متابعة بعض المواهب الشابة باهتمام كبير. فقد لفت العديد من النجوم المستقبليين الأنظار إليهم خلال "March Madness". وألمانيا ممثلة أيضًا. يشارك سبعة لاعبين ألمان هم إيفان خارشينكوف (19 عامًا/أريزونا)، كريستيان أندرسون (19 عامًا/تكساس تك)، إريك رايبي (19 عامًا/يوكون)، يوهان غرونلوه (20 عامًا/فيرجينيا)، ساناندا فرو (21 عامًا/لويزفيل)، كريستوف تيلي (23 عامًا) وماتيو غروجيتش (18 عامًا/كلاهما من ولاية أوهايو).
إدمان القمار مرض خطير، ولكن هناك خدمات مساعدة فعالة له. إذا كنت أنت أو أحد المقربين منك بحاجة إلى المساعدة، يمكنك على سبيل المثال الحصول على استشارة هاتفية من المركز الاتحادي للتثقيف الصحي (BZgA) (0800 1 37 27 00).