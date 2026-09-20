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الشكاوى لا تتوقف.. أربيلوا يهاجم حكم مباراة مانشستر يونايتد: لم يسمح لنا بالفوز عليهم!
أربيلوا يفجّر غضبه بسبب التحكيم
لم يتحفظ أربيلوا في تقييمه للتحكيم عقب تعادل فولهام 1-1 مع مانشستر يونايتد، مُلمِّحًا إلى أن طاقم التحكيم تأثر بتداعيات ديربي مانشستر الأخير. وبدا أن فولهام في طريقه إلى فوز مدوٍّ إلى أن أنقذت تسديدة ماتيوس كونيا التي غيّرت مسارها في الدقيقة 89 يونايتد من الإحراج.
غير أن أربيلوا كان غاضبًا من سلسلة الأحداث التي سبقت الهدف، إذ منح الحكم بيتر بانكس يونايتد ما اعتبره مدرب فولهام ركلة حرة "سهلة" عند خط منتصف الملعب إثر تدخل من سيزار بالاسيوس على هاري ماجواير قبل 35 ثانية فقط من هدف التعادل. وزعم الإسباني أن طاقم التحكيم منح "كل الأخطاء" ليونايتد كردة فعل على الجدل المحيط بهدف الفوز الذي احتُسب خطأً لإيرلينج هالاند في أولد ترافورد نهاية الأسبوع الماضي.
وفي حديثه إلى Sky Sports بعد صافرة النهاية، ألمح أربيلوا إلى أن الحكام كانوا يُصحِّحون خطأ هدف الفوز المثير للجدل الذي سجله إيرلينج هالاند لمانشستر سيتي أمام يونايتد نهاية الأسبوع الماضي. وقال أربيلوا: "كل الأخطاء لصالحهم. يمكنكم أن تروا قبل تسجيلهم الهدف، الخطأ ضد ماجواير، وهو لاعب وزنه 100 كيلوجرام. كل قرار كان لصالحهم. وكنت أعلم ذلك. بعد المباراة أمام مانشستر سيتي، أنهم لن يتركوا مانشستر يونايتد يخسر هنا. كنا نستحق أكثر قليلًا. كنا قريبين جدًا. قريبين جدًا جدًا. كنا سيئي الحظ مجددًا بعض الشيء. كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا أمام هذا الفريق الكبير. كما كنا نعلم ما حدث الأسبوع الماضي. رأينا ما فعله الحكام طوال المباراة، لذا كانت مباراة صعبة. وكنا سيئي الحظ."
- Getty Images Sport
الوضوح ورباطة الجأش في غرفة المؤتمرات الصحفية
وبحلول الوقت الذي وصل فيه أربيلوا إلى مؤتمره الصحفي عقب المباراة، بدا أن مدرب فولهام، الذي تولى تدريب النادي هذا الصيف عقب رحيله عن ريال مدريد، قد أدرك ثقل اتهاماته السابقة.
واعترف أربيلوا للصحفيين قائلاً: «لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي. ربما لم أعبّر عن نفسي بشكل جيد، وأفضّل ألا أقول أي شيء عن الحكام لأنك لا تعرف أبداً. عندما تقول شيئاً لا يجب أن تقوله، فمن الأفضل أن تبقى هادئاً، وأن تركّز على أداء فريقي وعلى المباراة المقبلة. أنا لست سعيداً حقاً. كما قلت، أحتاج إلى التركيز وأن أضع طاقتي في كل الأمور التي يجب أن أطوّرها. [ماجواير] لاعب ضخم جداً وربما لم تكن مخالفة. لكن لا بأس. كما قلت، أفضّل أن أحلّل المباراة، اللاعبين والأنظمة، وهذا هو الأفضل للفوز. أنت تعرف عندما تتعادل في مباراة كهذه، ربما تشعر ببعض الإحباط».
المحللون يدلون بدلوهم بشأن خطأ ماجواير
وفي حين شعر أربيلوا بأن فريقه تعرض للظلم، اختلف قائد مانشستر يونايتد السابق آشلي يونج مع الرأي القائل بأن المخالفة على ماجواير لم تكن موجودة. وقال يونج إنه في حين استغل ماجواير حضوره البدني بفعالية، إلا أن الاحتكاك من سيزار بالاسيوس كان مخالفًا للقانون. وصرّح يونج لـسكاي سبورتس: «إنها بالتأكيد مخالفة. بالاسيوس لا ينظر إلى الكرة، بل يندفع مباشرة نحو ظهر ماجواير. أعرف أنه [أربيلوا] يقول إن وزن ماجواير 100 كيلوغرام، لكنه ذكي، فهو ينتظر ارتكاب المخالفة».
وردّد لويس ساها، الذي مثّل الناديين خلال مسيرته كلاعب، الرأي ذاته بأن الخبرة لعبت دورًا كبيرًا في الحادثة. وأشار إلى أن ماجواير كان ذكيًا في طريقة تموضعه لاستدراج الاحتكاك من لاعب فولهام. وقال ساها عندما سُئل عمّا إذا كانت مخالفة: «إنها كذلك. قد تكون بسيطة، لكن هنا تكمن خبرة بعض اللاعبين، فهم يستخدمون أجسادهم بالطريقة الصحيحة. في موقعه، شعر [ماجواير] بأنه لن يتمكن من السيطرة على الكرة، لذا كان ما قام به ماجواير عملًا ذكيًا».
- Getty Images Sport
يعاني كلا الفريقين قبل التوقف الدولي
لا يقدّم التعادل 1-1 الكثير لتخفيف الضغط عن أي من الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. على الأقل تجنّب رجال مايكل كاريك خسارة ثالثة في أسبوع مرهق، لكنهم يدخلون فترة التوقف الدولي وهم عالقون في المركز الثاني عشر، بعد أن جمعوا خمس نقاط فقط من مبارياتهم الخمس الأولى، مُعادلين بذلك أسوأ انطلاقة لهم على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سُجّلت في موسم 2014-15.
أما بالنسبة لفولهام، فتبقيهم هذه النقطة في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، ليظلوا بلا فوز ومتقدمين فقط على توتنهام صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف. سيسعى الفريقان الآن لإعادة ترتيب أوراقهما خلال فترة التوقف الدولي، حيث يسافر فولهام لمواجهة كوفنتري سيتي في العاشر من أكتوبر، بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنهام على ملعب أولد ترافورد في اليوم نفسه.
جدير بالذكر أن المدير الفني الحالي لريال مدريد جوزيه مورينيو كان قد اشتكى هو الآخر من حكام ديربي مدريد الليلة بسبب عدم طرد ثنائي الأتلتي لي كانج إن وروميرو.
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