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"لم يكن يستحق الحمراء".. مدرب ليفربول يدافع عن نجمه بعد الطرد ضد مانشستر سيتي!
إيرولا يشكك في التحكيم "المثير للقلق" في أنفيلد
خرج إيراولا غاضبًا بعد أن شاهد فريقه ينهار في أعقاب بطاقة حمراء مثيرة للجدل حصل عليها ريان جرافنبرخ. كانت المباراة متوازنة تمامًا على أرض أنفيلد حتى الدقيقة 62، عندما طُرد لاعب بايرن ميونخ السابق بعد حصوله على إنذار ثانٍ إثر تدخّل على جيريمي دوكو.
وقال إيراولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أعتقد أن التحليل واضح تمامًا، أليس كذلك؟ أعتقد أننا لعبنا مباراتين مختلفتين: واحدة حتى البطاقة الحمراء، وأخرى من البطاقة الحمراء حتى النهاية. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل حتى البطاقة الحمراء في الدقائق الـ62 الأولى، هذا ما أعتقده. وهم كانوا أفضل منا، بالطبع، بعد البطاقة الحمراء. وسجلوا الأهداف. لكنني أعتقد أن اللاعبين يستحقون الثناء اليوم، لأنني أعتقد أنهم قدّموا كل شيء».
وأضاف: «لقد قدّموا كل شيء. وأعتقد أيضًا أن الجماهير كانت رائعة اليوم، رائعة. قبل المباراة وخلالها وبعدها. وأعتقد أن الأجواء والإحساس الذي كان لدينا حتى تلك اللحظة، كان أيضًا، على ما أعتقد، أفضل لحظاتنا على الأرجح، عندما كنا نصنع الفرص ونلعب بإيجابية. من الواضح أنه عندما تخسر بنتيجة 3-0، فإن ذلك لا يعني الكثير. لكنني أعتقد أنه كان أمرًا مهمًا».
- Getty Images Sport
أكد إيراولا أن البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها ريان جرافنبرخ لم تكن مستحقة
وقد شعر المدرب الإسباني بالغضب بشكل خاص من البطاقة الأولى التي أُشهرت في وجه ريان جرافنبرخ، مشيراً إلى أن التلامس كان أبسط من أن يستحق عقوبة بهذه القسوة في مباراة بهذا الحجم. وقال: "أعتقد أن أول مخالفة لرايان ليست بطاقة صفراء أبداً، أبداً".
وأضاف: "في مثل هذه المباريات، مجرد وطأة على إصبع القدم الكبير، أو شيء بسيط. هو لم يحتسب المخالفة فوراً حتى. لقد تركها تمر، وأعتقد أن أندرسون سار خطوتين. ثم قرر أن يسقط أرضاً. لا أعرف لماذا أشهر البطاقة الصفراء بعد ذلك، لأنها ليست حالة تمنح أفضلية. كان لدينا تسعة لاعبين خلف الكرة. كان الأمر كأنهم كانوا، كما تعلمون، كانت الكرة في منتصف الملعب، ولا يوجد أي خطر هناك".
إيراولا يشكك في ثبات معايير بطاقات الحكم
كما شكك إيرولا في قرار الحكم بإنذار رونالد أراوخو في وقت مبكر من المباراة بسبب الاحتجاج، معتبرًا أن مثل هذا التعامل الصارم مع الاعتراضات يجب أن يُطبّق بشكل ثابت على مدار الموسم.
وأوضح إيرولا: "أنت تضع نفسك في مشكلة كحكم، وتضعنا في مشكلة أيضًا. في بداية المباراة، حصل رونالد [أراوخو] على بطاقة صفراء. أعرف أنه اشتكى وكان رد فعله مبالغًا فيه، لكن في مباراة مثل هذه، إذا كنت ستبدأ بمعاقبة رونالد على الاحتجاج بعد لمسة يد من [مارك] جيهي، فأنت تضع نفسك في موقف صعب".
وختم قائلًا: "تمنح الظهير الأيمن بطاقة صفراء مباشرة في بداية المباراة. في الكتب النظرية، نعم، هذا مثالي. هو يشتكي، ويمكنك أن تشهر له بطاقة صفراء. لكنني سأكون حينها حذرًا جدًا طوال الموسم، لأنه في كل مرة يشتكي فيها أحدهم، يجب أن تكون هناك بطاقة صفراء".
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي يستغل التفوق العددي
بعد أن انخفض عدد لاعبي ليفربول إلى عشرة، لم يضيّع حامل اللقب أي وقت في ترجمة تفوقه إلى أهداف. فقد افتتح إيرلينج هالاند التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من البطاقة الحمراء، قبل أن يضيف جيريمي دوكو ورايان شرقي هدفين آخرين ليضمنا أمسية بائسة لجماهير الأرض.
وعلى الرغم من النتيجة الثقيلة، ظلّ ردّ فعل أندوني إيرولا مركّزًا على تحوّل مجرى المباراة بسبب قرارات التحكيم أكثر من كونه فشلًا تكتيكيًا كاملًا من لاعبيه. وفي حين حافظ ليفربول في الشوط الأول على كتلة دفاعية منظمة أربكت فريق إنزو ماريسكا، كانت الفراغات التي خلّفها غياب جرافينبيرخ قاتلة.
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