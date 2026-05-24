لم يكن هاري كين وحده في القائمة .. كواليس اختيار خليفة ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ!

وبطبيعة الحال، نظر بايرن أيضًا في أهداف أخرى كبدائل لكين. حيث قال صالحميدزيتش إن ميونخ استبعد سريعًا فكرة التعاقد مع كيليان مبابي، الذي كان لا يزال لاعبًا حينها في باريس سان جيرمان، لأسباب مالية، مضيفًأ أن إرلينج هالاند أيضًا كان في قائمة الخيارات، حيث كان حرص النادي على جلب مهاجم من الطراز الرفيع.

وكان بايرن حريصًا على جلب هالاند إلى ميونخ، لكن بعد صعوده السريع في بوروسيا دورتموند، اختار النرويجي مانشستر سيتي في صيف 2022.

ونتيجة لذلك، ظل بايرن ملتزمًا تمامًا بالتعاقد مع هاري كين في عام 2023، حيث قال صالحميدزيتش "في نادي بايرن ميونخ، تحتاج إلى شخص يفوز بالمباريات، سواء كان ذلك جيوفاني إيلبر في ذلك الوقت، أو ليفا، أو الآن بالطبع، كين. لكن عليك أن تتصرف بحذر شديد؛ لأن الأمر يكلف مبلغًا لا بأس به من المال. لكن بالنسبة لنا، كان من الواضح أنه المرشح الأول".