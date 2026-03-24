"لم يكن ذلك ممتعًا" - نوا لانغ يقول إنه "لا يزال يعاني" من إصابة قاسية في الإبهام إثر اصطدامه بلوحة إعلانية خلال خسارة ليفربول
لحظة مرعبة في أنفيلد
وقع الحادث المروع خلال الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال أوروبا التي خسرها غالطة سراي بنتيجة 4-0 أمام ليفربول، عندما اصطدمت يد لانغ بالهياكل الموجودة على جانب الملعب خلف مرمى أليسون. وأصيب الجناح بقطع جزئي في أحد أصابعه، ونُقل على الفور على نقالة إلى مستشفى محلي لإجراء أول عمليتين جراحيتين طارئتين. دفعت خطورة الجرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى فتح تحقيق رسمي في سلامة لوحات الإعلانات. كانت أمسية كارثية للفريق التركي، حيث تعرض المهاجم فيكتور أوسيمهن أيضًا لكسر في الساعد الأيمن إثر اصطدام هوائي مع إيبراهيما كوناتي، ليخسر الفريق تقدمه 1-0 من الشوط الأول ويودع البطولة.
التحدث بصراحة عن تلك المحنة
في حديثه إلى صحيفة "AD" الهولندية، استعرض لانغ بالتفصيل تلك المحنة المروعة والصعوبات اليومية التي لا يزال يواجهها. وأوضح قائلاً: "لا يزال إبهامي موجوداً، فهو لم ينفصل عن يدي، ووفقاً للطبيب فإنه سيبقى سليماً". "لقد انحشر إبهامي خلف لوحة إعلانية مثبتة على سياج حاد للغاية. كان الجرح عميقاً للغاية. لم يكن الأمر ممتعاً على الإطلاق. ولا حتى رؤية ذلك يحدث لإبهامك".
وأضاف: "خضعت لعملية جراحية مرتين في هذه الأثناء، المرة الأولى في الليلة التي أعقبت الحادث في إنجلترا. لقد حظيت برعاية جيدة، وسارت العمليات الجراحية على ما يرام، لكنني ما زلت أعاني من آثارها. كما أن الأمر غير مريح عند القيام بأمور عادية جدًا: أنا أعسر، لذا فإن استخدام المرحاض ليس بالأمر المثالي. لا، لعب البلاي ستيشن ليس ممكنًا أيضًا، لكن لحسن الحظ نلعب كرة القدم بأقدامنا. علاوة على ذلك، أحصل على مساعدة جيدة في كل شيء."
المصاعب المشتركة والدفاع عن الملعب
على الرغم من محنتهم المشتركة، تمكن مهاجمي غالطة سراي من إضفاء بعض روح الدعابة على الموقف، حيث نشرا لقطة شاشة لمكالمة فيديو عبر إنستغرام يظهران فيها أطرافهما المضمدة.
بعد المباراة، أعرب قائد ليفربول فيرجيل فان ديك عن دعمه لمواطنه، ودافع في الوقت نفسه عن البنية التحتية للملعب. وقال فان ديك: "إنه حادث كبير للغاية، لكنه لا علاقة له بالملعب، إنه مجرد حادث". وأضاف: "تحدثت معه، وآمل أن يعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن لأننا بحاجة إليه إذا كان سيشارك مع المنتخب الوطني الأسبوع المقبل".
التزام المنتخب الوطني وإمكانية المشاركة في المستقبل
وعاد الجناح إلى معسكر تدريب المنتخب الهولندي في زيست، حيث انضم إلى تشكيلة رونالد كومان، لكنه سيغيب عن المباراة الودية يوم الجمعة ضد النرويج حرصًا على إدارة حمل التدريبات بشكل دقيق. ويضم مدرب المنتخب حاليًا 25 لاعبًا، بعد أن قرر عدم استدعاء بديل لممفيس ديباي عقب إصابة المهاجم بتمزق في عضلة الفخذ.
على الرغم من أن لانغ لا يزال يضع ضمادات كثيفة، إلا أنه يستهدف العودة للمشاركة في مباراة الثلاثاء ضد الإكوادور. وقال: "آمل أن أتمكن من المشاركة يوم الثلاثاء ضد الإكوادور. لكننا لن نخاطر بأي شيء: فالمونديال أهم لاحقاً".