"لم يكن ذلك ممتعًا" - نوا لانغ يقول إنه "لا يزال يعاني" من إصابة قاسية في الإبهام إثر اصطدامه بلوحة إعلانية خلال خسارة ليفربول

في حديثه إلى صحيفة "AD" الهولندية، استعرض لانغ بالتفصيل تلك المحنة المروعة والصعوبات اليومية التي لا يزال يواجهها. وأوضح قائلاً: "لا يزال إبهامي موجوداً، فهو لم ينفصل عن يدي، ووفقاً للطبيب فإنه سيبقى سليماً". "لقد انحشر إبهامي خلف لوحة إعلانية مثبتة على سياج حاد للغاية. كان الجرح عميقاً للغاية. لم يكن الأمر ممتعاً على الإطلاق. ولا حتى رؤية ذلك يحدث لإبهامك".

وأضاف: "خضعت لعملية جراحية مرتين في هذه الأثناء، المرة الأولى في الليلة التي أعقبت الحادث في إنجلترا. لقد حظيت برعاية جيدة، وسارت العمليات الجراحية على ما يرام، لكنني ما زلت أعاني من آثارها. كما أن الأمر غير مريح عند القيام بأمور عادية جدًا: أنا أعسر، لذا فإن استخدام المرحاض ليس بالأمر المثالي. لا، لعب البلاي ستيشن ليس ممكنًا أيضًا، لكن لحسن الحظ نلعب كرة القدم بأقدامنا. علاوة على ذلك، أحصل على مساعدة جيدة في كل شيء."