"لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل" - نجم توتنهام يُنصح بالرحيل في الصيف بعد انتقادات لاذعة
مخاوف الهبوط والأخطاء الفردية
يعكس صراع فيكاريو من أجل استعادة مستواه الموسم الكارثي الذي يمر به توتنهام، حيث يحتل النادي حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. وقد أبرز تعادله الأخير 1-1 مع ليفربول هذه المشاكل عندما تسبب في ركلة حرة، مما أثار انتقادات لاذعة من محلل قناة "سكاي سبورتس" جيمي كاراغر. وقال كاراغر: "إنه متخصص في الركلات الحرة، لكن دعني أخبرك بأمر ما، توتنهام لا يمتلك حارس مرمى متخصص". "هذا أمر فظيع، ومثير للصدمة تمامًا من حارس المرمى. السبب وراء مشاركة اللاعب الآخر [أنتونين كينسكي] في منتصف الأسبوع هو أنه ليس جيدًا بما يكفي... توتنهام يعاني من مشاكل كبيرة في حراسة المرمى".
جاذبية الفرق المتأهلة لنهائي دوري أبطال أوروبا
على الرغم من الصعوبات التي واجهها توتنهام مؤخرًا، يؤكد باجليوكا أن سمعة الحارس لا تزال سليمة. ومع ذلك، فإن جاذبية نادٍ ينافس على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية قد تكون أقوى من أن يتجاهلها الإيطالي، الذي انتقل إلى شمال لندن قادمًا من إمبولي في صيف عام 2023. وفي حديثه إلى موقع «كالسيوميركاتو»، أشار الحارس الأسطوري إلى مكانة النادي الإيطالي العملاق باعتبارها عاملاً رئيسيًا في أي قرار.
قال باجليوكا: "لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل من هذا. إذا اتصل بك فريق وصل للتو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كيف يمكنك أن ترفض؟ لقد مر بموسم سيئ، ولم يقدم أداءً جيدًا كما في عامه الأول، لكننا رأينا أن الفريق بأكمله واجه مشاكل، فقد غيروا المدربين، ثم تم استبداله في دوري أبطال أوروبا، ومن حل محله كان كارثيًا".
تحليل الملف الشخصي للاعب الإيطالي
ورغم أن فيكاريو تعرض لانتقادات بسبب مستواه الأخير في إنجلترا — حيث استقبل 62 هدفًا في 42 مباراة خاضها مع توتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم — إلا أن باجليوكا يرى أن صفاته الأساسية تجعله «فرصة انتقالية» مثالية لإنتر. ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» مؤخرًا إلى فيكاريو باعتباره المرشح الأبرز لخلافة ميشيل دي جريجوريو في يوفنتوس. على الرغم من الانتقادات، أشار المحلل المخضرم إلى أنه على الرغم من وجود مجال للتحسين، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لا يزال أحد أبرز المواهب في صفوف حراس المرمى الإيطاليين.
وأوضح باجليوكا: "فيكاريو هو بالتأكيد أحد أفضل حراس المرمى الإيطاليين الموجودين حالياً. إنه ليس لاعباً من الطراز الأول بعد، لكنني أعتقد أنه إذا انضم بالفعل، فسيكون اختياراً يتجاوز جنسيته. سيتم اختيار فيكاريو بسبب ملامح شخصيته وهذا كل شيء. ويبدو الأمر حقاً كفرصة انتقال. فيكاريو جيد جداً بين القائمين. نقطة ضعفه هي عدم قدرته على الخروج من خط المرمى".
التوقيت هو العامل الأساسي في رحيل توتنهام
من منظور استراتيجي، يمثل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة الوقت المناسب لتوتنهام للنظر في بيع اللاعب. يمتد عقد فيكاريو حتى عام 2028، ولكن مع احتمال وصول قيمته السوقية إلى ذروتها قبل سنواته الأخيرة، قد يسعى توتنهام للاستفادة من الاهتمام الكبير الذي يتزايد حالياً في إيطاليا.
كما تحدث باجليوكا عن مسيرة الحارس حتى الآن، مشيرًا إلى أنه: "لعب في أفضل دوري في العالم، في نادٍ كان يهدف قبل بضع سنوات إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. وفي العام الماضي، فاز بدوري أوروبا، على الرغم من أن الفريق يواجه خطر الهبوط هذا العام". بالنسبة للاعب والنادي على حد سواء، قد يكون البدء من جديد في ميلان هو النتيجة الأكثر فائدة لجميع الأطراف المعنية.
