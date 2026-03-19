"لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل" - نجم توتنهام يُنصح بالرحيل في الصيف بعد انتقادات لاذعة

على الرغم من الصعوبات التي واجهها توتنهام مؤخرًا، يؤكد باجليوكا أن سمعة الحارس لا تزال سليمة. ومع ذلك، فإن جاذبية نادٍ ينافس على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية قد تكون أقوى من أن يتجاهلها الإيطالي، الذي انتقل إلى شمال لندن قادمًا من إمبولي في صيف عام 2023. وفي حديثه إلى موقع «كالسيوميركاتو»، أشار الحارس الأسطوري إلى مكانة النادي الإيطالي العملاق باعتبارها عاملاً رئيسيًا في أي قرار.

قال باجليوكا: "لم يكن بإمكانه اتخاذ قرار أفضل من هذا. إذا اتصل بك فريق وصل للتو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كيف يمكنك أن ترفض؟ لقد مر بموسم سيئ، ولم يقدم أداءً جيدًا كما في عامه الأول، لكننا رأينا أن الفريق بأكمله واجه مشاكل، فقد غيروا المدربين، ثم تم استبداله في دوري أبطال أوروبا، ومن حل محله كان كارثيًا".