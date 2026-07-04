لم يكسبوا القلوب مثل كاب فيردي: لا تلوموا باراجواي.. وهنا كادت أن تسقط فرنسا!

حسم المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد تحقيق فوز شاق وتكتيكي على نظيره منتخب باراجواي بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر النجم كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة والستين من ضربة جزاء احتسبها الحكم إلجيز تانتاشيف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لتنتهي رحلة باراجواي المونديالية بعد أداء دفاعي بطولي.

سيطر الديوك على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 77 بالمائة مقابل 23 بالمائة للخصم بينما اكتفت باراجواي بالدفاع وتلقي الهجمات المتتالية لتواصل فرنسا سعيها نحو اللقب بخطى ثابتة رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها في اختراق دفاعات أمريكا الجنوبية طوال أوقات المباراة.



