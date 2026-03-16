لم يقترب مانويل نوير من تحقيق ذلك حتى! لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا قد يصنع تاريخًا مع بايرن ميونيخ - لكن إحصاءاته تثير التساؤلات

وُلد بريسكوت في عام 2009 في نيويورك لأم ألمانية وأب أمريكي، ثم نشأ في برلين ولعب في صفوف فريق الشباب بنادي يونيون. وفي عام 2023، انتقل بريسكوت إلى نادي بايرن ميونيخ. وقد تخطى مرحلة فريق تحت 17 عامًا تمامًا، ومنذ الصيف الماضي، يقف هذا العملاق الذي يبلغ طوله 1.96 مترًا في مرمى فريق تحت 19 عامًا. من الناحية الإحصائية البحتة، فإن أداءه هناك سيئ بشكل غريب: في 16 مباراة، حافظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط وتلقى 30 هدفاً. تأهل بريسكوت مع فريقه كمتصدر للمجموعة E في الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي الذي يضم أربع مجموعات، لكنه يحتل حالياً المركز الرابع في المجموعة C خلف ر.ب. لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ و1. ف. كايزرسلاوترن.

وقد خاض بريسكوت مباريات مع منتخبي ألمانيا تحت 16 و17 عامًا. لكنه يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وبالتالي يمكنه نظريًا اللعب مع منتخب الولايات المتحدة. ويستمر عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027.

قبل بضع سنوات، أحدث حارس مرمى شاب مشابه ضجة كبيرة في نادي بايرن ميونيخ: كريستيان فرويشتل. في أوائل عام 2016، اصطحب المدرب بيب جوارديولا اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا إلى معسكر التدريب. كان هو أيضًا حارس مرمى منتخبات ألمانيا للشباب، وكان طويل القامة منذ صغره. لكن فرويشتل لم يخض مباراته الأولى والوحيدة مع فريق ميونيخ إلا في عام 2022، عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا. منذ صيف 2024، أصبح حارس مرمى بديل في نادي US Lecce الإيطالي الذي يلعب في الدوري الممتاز.