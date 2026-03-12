الجدول قد يكون خادعًا في بعض الأحيان، وهذا ما يدركه أيضًا يوجين بولانسكي. يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثاني عشر، وهو ما يبدو مريحًا، ولكن في الواقع، قبل المباراة الحاسمة مع FC St. Pauli يوم الجمعة (20:30/Sky)، دقت أجراس الإنذار منذ فترة طويلة في منطقة نيدرراين. لا يفصل بوروسيا سوى نقطة واحدة عن فريق كيوزكيركنز الذي يحتل مركز الهبوط، ولهذا يقول المدرب بولانسكي: "الآن تأتي المباريات التي يجب أن نحرز فيها نقاطًا".
ترجمه
"لم يعد هناك أي أعذار": أجراس الإنذار تدق في غلادباخ
على الرغم من أدائه المتواضع، إلا أن بوروسيا لا يزال متوازناً فوق خط الهبوط منذ أسابيع، لكن القلق من الهبوط الثالث في تاريخ النادي يتزايد. لدرجة أن المنظمة الأم للمشجعين أرسلت رسالة قبل المباراة ضد سانت باولي. "نظرة على جدول الترتيب تظهر أن الفوز على أرضنا هو الوحيد الذي يهم. الآن تبدأ مرحلة مهمة جداً، لم يعد هناك أي أعذار"، كان هذا هو إعلان نادي مشجعي FPMG.
في الواقع، فإن الأسابيع القادمة في غلادباخ هي أسابيع الحسم التي كثيراً ما يُشار إليها: الفرق المنافسة القادمة هي سانت باولي وكولونيا وهايدنهايم ولايبزيغ وماينز. في مرحلة الذهاب، حصد الفريق 13 نقطة ولم يستقبل سوى هدف واحد في مبارياته ضد هذه الفرق الخمسة. إن تكرار هذا السجل سيضمن بقاء غلادباخ وبالتالي بولانسكي في الدوري. مدرب VfL الذي بدأ الموسم بقوة، لم يحصد سوى 1.09 نقطة في المتوسط بعد المباريات الأخيرة ضد الفرق الكبرى في الدوري، أي أقل من سلفه جيراردو سيوان (1.13).
الآن، من المفترض أن يساعده لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا: سجل المهاجم وائل محيا آخر أهدافه في ميونيخ (1:4)، ولم يكن يوسوفا موكوكو وفلوريان فيرتز أصغر منه عندما سجلا أول أهدافهما في الدوري الألماني. قال بولانسكي: "هناك ما هو أسوأ من تسجيل أول هدف في مرمى بايرن. سيبقى هذا الهدف خالدًا في ذاكرة الصبي، وأنا سعيد للغاية بذلك".
- Getty Images Sport
غلادباخ خسر مرة واحدة تحت الأضواء الكاشفة أمام سانت باولي
قد يعود اللاعب المبدع مويا إلى التشكيلة الأساسية في مباراة سانت باولي، على الأقل هذا ما أشار إليه بولانسكي. "السؤال هو: كيف نتعامل مع هذا الأمر الآن؟ وكيف يتعامل وائل مع هذا الأمر؟ في أفضل الأحوال، سيستفيد من هذا الزخم في المباراة القادمة على أرضنا"، قال. على أي حال، فإن بوروسيا قد مرّت بتجارب جيدة مع المراهقين في صراع الهبوط. عندما كانت الحالة خطيرة للغاية في عام 2011، احتفل حارس مرمى يبلغ من العمر 18 عامًا يدعى مارك-أندريه تير شتيغن بظهوره الأول.
على النقيض من ذلك، فإن غلادباخ لديه تجربة سيئة مع المباريات المسائية ضد سانت باولي: في بداية ديسمبر، خسر 1:2 في دور الـ16 من الكأس. نتيجة من المرجح أن يكون لها عواقب أكثر دراماتيكية هذه المرة.