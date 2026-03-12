على الرغم من أدائه المتواضع، إلا أن بوروسيا لا يزال متوازناً فوق خط الهبوط منذ أسابيع، لكن القلق من الهبوط الثالث في تاريخ النادي يتزايد. لدرجة أن المنظمة الأم للمشجعين أرسلت رسالة قبل المباراة ضد سانت باولي. "نظرة على جدول الترتيب تظهر أن الفوز على أرضنا هو الوحيد الذي يهم. الآن تبدأ مرحلة مهمة جداً، لم يعد هناك أي أعذار"، كان هذا هو إعلان نادي مشجعي FPMG.

في الواقع، فإن الأسابيع القادمة في غلادباخ هي أسابيع الحسم التي كثيراً ما يُشار إليها: الفرق المنافسة القادمة هي سانت باولي وكولونيا وهايدنهايم ولايبزيغ وماينز. في مرحلة الذهاب، حصد الفريق 13 نقطة ولم يستقبل سوى هدف واحد في مبارياته ضد هذه الفرق الخمسة. إن تكرار هذا السجل سيضمن بقاء غلادباخ وبالتالي بولانسكي في الدوري. مدرب VfL الذي بدأ الموسم بقوة، لم يحصد سوى 1.09 نقطة في المتوسط بعد المباريات الأخيرة ضد الفرق الكبرى في الدوري، أي أقل من سلفه جيراردو سيوان (1.13).

الآن، من المفترض أن يساعده لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا: سجل المهاجم وائل محيا آخر أهدافه في ميونيخ (1:4)، ولم يكن يوسوفا موكوكو وفلوريان فيرتز أصغر منه عندما سجلا أول أهدافهما في الدوري الألماني. قال بولانسكي: "هناك ما هو أسوأ من تسجيل أول هدف في مرمى بايرن. سيبقى هذا الهدف خالدًا في ذاكرة الصبي، وأنا سعيد للغاية بذلك".