وقد برر اللاعب الدولي السابق شكوكه بشأن قدرة «البلانكوس» على تجاوز دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، مستنداً بشكل أساسي إلى رحيل اللاعبين البارزين الذين فقدهم النادي المدريدي خلال السنوات الماضية.
"لم يعد لديهم هذان اللاعبان": هل يفتقر ريال مدريد إلى أي فرصة في المباراة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ؟
"لطالما كان لدى ريال مدريد لاعبون لا يركضون كثيرًا. الفرق الكبرى مثل بايرن ميونيخ هي التي تسيطر على مجريات المباراة"، أوضح كرامر قبل انطلاق المباراة بصفته محللًا في Prime Video. "لكن بعد ذلك، كان (توني) كروس و(لوكا) مودريتش هما من أعادا المباراة لصالح فريقهما. وفجأة تنقلب نتيجة مباراة لم يكن من المتوقع أن تنقلب".
لكن كروس ومودريتش لم يعودا الآن تحت عقد مع "الملكي"، وهو ما يمثل ميزة حاسمة للبطل الألماني. "لم يعد لديهم هذان اللاعبان، ولهذا أعتقد أن ريال مدريد سيدخل اليوم في نوع من الحلقة المفرغة. حيث يلعب بايرن موجة تلو الأخرى، ولا يستطيعون التحرر منها."
صحيح أن ريال مدريد لا يزال يمتلك تشكيلة قوية في الهجوم على وجه الخصوص، لكن هؤلاء اللاعبين لا يمكنهم حسم المباراة بمفردهم، حسبما يقول كرامر: "لقد قلت هذا منذ عام ونصف: مع كل النجوم الكبار الذين يمتلكونهم، لن يفوز ريال مدريد بأي مباراة كبيرة بعد الآن، وما زلت أؤيد هذا القول."
هميلس يسلط الضوء على أهمية تيبو كورتوا
وقد حظيت هذه التصريحات بموافقة "تامة" من زميله الخبير ماتس هوملز، الذي سلط الضوء على لاعب آخر قائلاً: "كان تيبو كورتوا ببساطة عاملاً حاسماً في السنوات الأخيرة، فقد ساهم في فوز الفريق بالعديد من المباريات والألقاب. ومع ذلك، لم يحظَ بالتقدير الكافي. أعتقد أنه حسم بمفرده ما لا يقل عن نهائيين، بالإضافة إلى مباريات في الأدوار السابقة".
لا يزال كورتوا متعاقداً مع ريال مدريد، لكنه سيغيب عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ بسبب إصابة في العضلات. سيحل محله البديل أندري لونين في مرمى "البلانكوس"، الذي لا يرى هوملز أنه في مستوى البلجيكي: "لونين ليس حارس مرمى سيئاً، لكنه لا يمتلك تلك الجودة. حارس المرمى الذي يبقيك في المباراة له قيمة كبيرة."