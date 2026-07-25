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علي رفعت

لم يسجل في الظهور الأول ولكن الكل يحتفي به و"سيلعب 15 مباراة على الأقل".. ماذا قالت صحافة برشلونة عن حمزة عبد الكريم؟

فقرات ومقالات
برشلونة ضد سي إي يوروبا
برشلونة
سي إي يوروبا
وديات الأندية
حمزة عبد الكريم

خطأ إعلامي يربك المشهد في الودية الأولى

خطفت المباراة الودية الأولى لنادي برشلونة الإسباني تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك أمام فريق سي إي يوروبا أنظار المتابعين، ليس فقط لأنها الضربة الأولى في تحضيرات الموسم الجديد، بل بسبب الجدل الإعلامي الكبير الذي رافق مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم. 

ففي ظل غياب البث التلفزيوني واقتصار المتابعة على التغطيات النصية، سارعت صحيفة سبورت الكتالونية إلى إعلان إحراز المهاجم صاحب 18 عامًا للهدف الثاني في اللقاء، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر المنصات الرياضية التي احتفت بافتتاح المهاجم الشاب لسجله التهديفي مع الفريق الأول.


  • Hamza Abdelkarimالصفحة الرسيمة لبرشلونة

    نفي رسمي يكشف حجم التوقعات الإعلامية

    لم تدم هذه الفرحة الصحفية طويلاً، إذ سرعان ما جاء النفي الرسمي عقب تدقيق اللقطات ومصادر النادي، ليتضح أن الهدف حمل توقيع الظهير الشاب هيكتور فورت وليس المهاجم المصري.

    هذا الخطأ الذي دفع وسائل إعلام بارزة للاعتذار عنه، اعتبره مراقبون تعبيرًا عن حالة الترقب والرغبة الشديدة لدى الإعلام الكتالوني في رؤية مهاجم جديد يحل أزمة الخط الأمامي، لدرجة إسناد الهدف له بمجرد مشاركته في الهجمة. 

    ورغم غياب اسمه عن قائمة الهدافين، فإن الأداء التكتيكي والتحركات الذكية التي قدمها حمزة في قيادة الهجوم حظيت بإشادة واسعة، لتتحول المباراة إلى بداية احتفاء صحفي مكثف باللاعب.


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  • توقعات بدور محوري ورهان استراتيجي

    شكلت هذه المباراة امتدادًا لسلسلة من الإشادات التي أفردتها كبار الصحف الكتالونية، وعلى رأسها سبورت وموندو ديبورتيفو، للحديث عن المهاجم الشاب عقب تفعيل بند شرائه النهائي من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى عام 2029، فقد سلط الصحفي كارليس مونفورت الضوء على الدور المحوري المتوقع للاعب.

    وقال كارليس مونفورت: "هذا الفتى حمزة يمتلك مسارًا شديد الوضوح لخوض موسم يشهد ظهوره في 15 إلى 20 مباراة منذ البداية مع أحد أكبر الأندية الأوروبية، إنها فرصة نادرة".

    وأوضح مونفورت أن رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب القيود المالية المفروضة على النادي، تفتح الأبواب واسعة أمام حمزة ليكون الخيار البديل الأول في مركز المهاجم الصريح، متجاوزًا فكرة الاقتصار على فريق الرديف.


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    عقلية احترافية وانضباط يحظى بالاحترام

    من جانبه، ركز الصحفي روجر توريلو على الاحترافية العالية والعقلية الذهنية التي يتمتع بها اللاعب. 

    وأشار توريلو إلى أن حمزة، ورغم مشاركته المجهدة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026 وحصوله على إجازة رسمية مستحقة، قرر التنازل عن أسبوعين من عطلته والالتحاق فورًا بتدريبات الفريق الأول يوم 13 يوليو للعمل تحت إمرة هانسي فليك.

    وقال روجر توريلو: "رغم أنه كان يحق له التمتع بأسبوعين إضافيين من العطلة بسبب مشاركته في المونديال، إلا أن حمزة تخلى عنها، وقرر الحضور طواعية يوم الاثنين للبدء في فترة الإعداد تحت إمرة فليك".

    هذه المبادرة حظيت باحترام كبير داخل أروقة النادي، واعتُبرت رسالة صريحة للجهاز الفني تعكس حرصه على استغلال الفرصة والتأقلم السريع مع متطلبات الكرة الأوروبية.


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  • مواصفات المهاجم الكلاسيكي ودعم محمد صلاح


    وفي السياق الفني، أشاد الصحفي جوردي كارديرو بالخصائص البدنية والتكتيكية للاعب، موضحًا أنه يمثل خامة هجومية نادرة لا تخرج عادة من أروقة أكاديمية لاماسيا.

    وقال جوردي كارديرو: "في أسابيع قليلة، أثبت أنه يمتلك ملفًا هجوميًا لا ينمو عادة في لاماسيا، إنه رقم 9 كلاسيكي، هداف ومُنهي للهجمات".

    كما أشادت التغطيات الصحفية بالدعم النفسي الكبير الذي يتلقاه اللاعب من النجم محمد صلاح خلال معسكر كأس العالم الأخير مما يمنحه حصانة ذهنية في مواجهة الضغوط الإعلامية.


  • Hansi FlickGetty Images

    أبعاد اقتصادية ودبلوماسية عابرة للحدود


    لم تتوقف الإشادات عند الجانب الفني، بل امتدت إلى الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية، إذ كشف الصحفي سيرجي سولي أن التعاقد مع المهاجم المصري فتح آفاقًا استثمارية واسعة للنادي في منطقة الشرق الأوسط، وتوج ذلك بالإعلان عن مواجهة الأهلي المصري في بطولة كأس جوان جامبر يوم 19 أغسطس.

    وهكذا تتفق صحافة برشلونة على أن حمزة عبد الكريم لم يعد مجرد مشروع للمستقبل، بل أصبح رهانًا حقيقيًا وحاجة تكتيكية فورية في مشروع هانسي فليك بالموسم الثالث له.


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