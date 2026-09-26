Getty Images Sport
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لم يستطع أن يكتم مزحته بشأن أديمي.. كلوب يشيد بنجم برشلونة بعد الحديث عن فرصته الغريبة الضائعة!
كلوب يجد جانبًا طريفًا في تفويت دوري الأمم
يشتهر كلوب بشخصيته الكاريزمية، وهو ما بدا جلياً خلال مؤتمر صحفي أخير أثناء حديثه عن المستوى الحالي لكريم أديمي. فقد وجد مهاجم برشلونة، الذي انتقل إلى كتالونيا قادماً من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية، نفسه تحت المجهر عقب إهداره فرصة كبيرة في تعادل ألمانيا 1-1 أمام هولندا.
وخلال المواجهة على ملعب يوهان كرويف أرينا، سدد أديمي الكرة عالياً من مسافة قريبة إثر تمريرة ناثانيال براون، ليفشل في تأمين تقدم بهدفين كان من الممكن أن يكون حاسماً للمنتخب الألماني.
وعندما سأل الصحفيون المدرب عن الفرصة الضائعة، لم يستطع كلوب مقاومة إطلاق مزحة خفيفة على لاعبه. فرد المدرب بضحكته المعهودة قائلاً: "كنت على وشك أن أسأل أي هدف ضائع تقصدون؟" لقد كانت لحظة مرح عكست الأجواء المريحة التي يحاول كلوب بناءها داخل منظومة المنتخب الوطني.
غير أنه سارع للدفاع عن الجودة الفنية لصاحب الـ24 عاماً، مشيراً إلى أن الخطأ كان أمراً غير معتاد بالنسبة للاعب من طرازه. وأضاف كلوب: "كان ليسجل تلك الكرة في الظروف العادية، حتى لو ارتدت الكرة ولُعبت بقوة"، مؤكداً أن المهاجم يمتلك عادةً الحسم المطلوب على أعلى المستويات.
- Getty Images Sport
القوة الذهنية و«الحزمة الكاملة»
وبعيدًا عن المزاح، تحدث كلوب بجدية عن العقبات النفسية التي يجب أن يتجاوزها اللاعبون الشباب أمثال أديمي عندما يلعبون لصالح أندية النخبة والمنتخب الوطني. واعترف بأن إهدار مثل هذه الفرص البارزة قد يشكّل عبئًا ثقيلًا على ذهن اللاعب، خصوصًا تحت الأضواء الساطعة في دوري الأمم. وأوضح كلوب: «التعامل مع ذلك هو التحدي الأكبر في حياة أي لاعب كرة قدم، لكننا نعمل على ذلك. لقد قدّم الكثير من اللحظات الجيدة حقًا».
وأعرب المدرب عن إعجابه الحقيقي بشخصية اللاعب ومجموعة مهاراته، قائلًا لوسائل الإعلام: «إنه شاب رائع وشخص لطيف للغاية. أنا معجب فعلًا بكل ما يقدمه من مزايا. أعرف قلة من الناس يمكنهم الاختيار بين تلقّي الكرة بقدمهم اليسرى أو اليمنى وهم يركضون. ويتمتع بسرعة لا تُصدّق. كريم يقدّم الكثير. هل يستطيع اللعب بشكل أفضل؟ نعم! لكنه كان بإمكانه أن يكون أسوأ بكثير. إلى الأمام ونحو الأفضل!».
التعامل مع التوقعات بشأن فيرتز
وليس أديمي هو النجم البارز الوحيد الذي يتعامل معه كلوب حاليًا بحرص شديد، إذ تطرّق المدرب الألماني أيضًا إلى الوضع المحيط بفلوريان فيرتز. وكان صانع ألعاب ليفربول قد انضم إلى المنتخب في وقت متأخر عقب إصابة جمال موسيالا، وسُئل كلوب عمّا إذا كان سيدفع بفيرتز مباشرةً إلى التشكيلة الأساسية في المباراة المقبلة أمام اليونان.
ورفض كلوب فكرة التسرّع مع لاعب باير ليفركوزن السابق قائلًا: «سيكون ذلك أسوأ ما يمكننا فعله الآن»، ساعيًا إلى حماية لياقة اللاعب ومستواه على المدى البعيد.
- Getty Images Sport
بالنظر إلى مواجهة اليونان المقبلة
في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لمواجهة اليونان في مباراتها المقبلة ضمن دوري الأمم، يوازن كلوب بين الحاجة إلى تحقيق النتائج وضرورة دمج نجومه المهاجمين بفاعلية. واختتم مدرب ألمانيا حديثه بالتأكيد مجدداً على التزامه ببناء ثقة لاعبيه، قائلاً: «لا يمكننا فعل أكثر من دمجه في فريقنا مع منحه وقت تدريب كافٍ، ومنحه الثقة تدريجياً، وشعوراً جيداً، وفي أفضل الأحوال تجارب إيجابية».
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