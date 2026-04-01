لم يسبق أن حدث شيء كهذا في كرة القدم الألمانية! نادي عريق يتخذ قرارًا غريبًا ضد آر بي لايبزيغ

رفض نادي لايبزيغ، رداً على استفسار وكالة الأنباءالألمانية (dpa)، التعليق على هذا القرار الذي يُعتبر فريداً من نوعه في كرة القدم الألمانية. فاستياء النادي الذي يلعب في الدوري الإقليمي تجاه النادي الذي تموله شركة مشروبات الغازية «ريد بول» ليس بالأمر الجديد على الإطلاق. كما أن نادي RBL مكروه على الصعيد الوطني في أوساط المشجعين بسبب التجارة التي تطغى على التقاليد.

ومع ذلك، كانت هناك علاقات بين نادي HFC وRB Leipzig. ففي الشتاء الماضي، تقدم نادي هاله بطلب لاستخدام الملاعب المكيفة في لايبزيغ للتدريب بسبب سوء الأحوال الجوية في هاله، وحصل على الموافقة. كما انتقل بعض اللاعبين بين الناديين، بما في ذلك على سبيل الإعارة.

في غضون ذلك، لا يشارك المنافس المحلي BSG كيمي لايبزيغ في هذه الخطوة. وأبلغ النادي وكالة الأنباء الألمانية (dpa) أنه لا توجد خطط لمبادرة من أجل اتخاذ قرار محتمل. تمامًا مثل روت-فايس إرفورت ولوك لايبزيغ، استفاد النادي الذي يلعب في الدوري الإقليمي أيضًا من ظروف التدريب الأفضل بكثير في RB بعد حلول فصل الشتاء.