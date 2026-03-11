بعد احتفالات كبيرة، لم يكن "الابن الضال" سعيدًا، ففي النهاية، أفسد لاعب المنتخب الوطني فرصة ناديه السابق باير ليفركوزن في الوصول إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا. فقد سجل هافرتز هدف التعادل 1:1 (0:0) لفريق أرسنال في المباراة الأولى من دور الـ16 بركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعته بباير.

وقال روبرت أندريش لاعب ليفركوزن في قناة DAZN: "هذا قليل جدًا"، لكن مساعد الحكم لم يقبل قرار الحكم أوموت ميلر: "هذا لا يكفي". قال أندريش، الذي وضع فريقه في المقدمة بعد الاستراحة بوقت قصير: "التعادل يبدو مخيبًا للآمال بعض الشيء"، لكنه أضاف: "لكن لدينا فرصة أخرى الأسبوع المقبل". وقال هافرتز: "أنا سعيد لأنني شاركت في المباراة، وسعيد لأنني سجلت هدفًا، لكنني بالطبع أشعر بالأسف تجاه ليفركوزن. لكن هذه هي كرة القدم".

قدم باير أداءً رائعًا أمام فريق أرسنال الذي بدا أقوى منه، ولا يزال لديه فرص جيدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 24 عامًا، حيث أهدر الفريق الألماني فرصة رائعة للتقدم في مباراة الإياب في وقت متأخر من المباراة.