وخلال مؤتمره الصحفي الذي سبق مباراة فينورد أمام جو أهيد إيجلز في الدوري الهولندي الممتاز، تحدّث المدرّب الهولندي عن ردّة فعله الأولى تجاه وصول زميله السابق.

وكشف فان برونكهورست، متحدثاً عن تبادلهما الشخصي للرسائل: "لقد كان سعيداً جداً وفخوراً بتولي هذا الدور. أرسلت له رسالة باللغة الإسبانية، وتلقيت رداً باللغة الإسبانية، فهذا يعني أنه فهمها."

واعترف بأن قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم فاجأه تماماً: "لقد فوجئت. في العادة، تقرأ عن الأسماء المحتملة في الصحف مسبقاً، لكن لم يتوقع أحد هذا الأمر. ومع ذلك، من الجميل أن ترى زميلاً سابقاً يصبح المدرب الأول للمنتخب الهولندي."

وأشار الظهير الأيسر السابق إلى أن مواهب تشافي التدريبية كانت واضحة خلال أيام لعبه: "تلاحظ أن اللاعبين في مركزه يفكرون دائماً في المصلحة الجماعية للفريق. كان تشافي يتمتع بذلك. فيليب كوكو كان لاعباً آخر من هذا النوع، إذ كان يركّز دائماً على التوازن وتوزيع اللاعبين."