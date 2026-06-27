"إذا لم يتغير الوضع فلن نستمر طويلاً".. كروس وبودولسكي يحددان مشكلة ألمانيا الكبرى في المونديال!

صرح بودولسكي عبر برنامج "كروس وكروس - كأس العالم تحت المجهر مع فيليكس وتوني كروس" على منصة تيك توك قائلًا: "أفتقد المتعة والإبداع في اللعب. نحن ببساطة غير قادرين على تنفيذ أفكارنا الهجومية على أرض الملعب، وهذا الأمر يثير قلقي بعض الشيء".

واتفق معه مضيف البرنامج، توني كروس، حيث وجه تحذيرًا صريحًا قائلًا: "نحن بحاجة إلى الثنائي فيرتز وموسيالا في أفضل حالاتهما، وهما ليسا كذلك في الوقت الحالي. إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن رحلتنا في البطولة لن تستمر طويلًا".