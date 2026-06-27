في الوقت الذي ينتظر فيه منتخب ألمانيا مواجهة باراجواي في دور الـ32 بكأس العالم، يلوح في الأفق صدام محتمل في ثمن النهائي مع المنتخب الفرنسي المرشح الأبرز للقب، وهو ما دفع ثنائي المنتخب السابق، لوكاس بودولسكي وتوني كروس، لإطلاق جرس الإنذار.
"إذا لم يتغير الوضع فلن نستمر طويلاً".. كروس وبودولسكي يحددان مشكلة ألمانيا الكبرى في المونديال!
صرح بودولسكي عبر برنامج "كروس وكروس - كأس العالم تحت المجهر مع فيليكس وتوني كروس" على منصة تيك توك قائلًا: "أفتقد المتعة والإبداع في اللعب. نحن ببساطة غير قادرين على تنفيذ أفكارنا الهجومية على أرض الملعب، وهذا الأمر يثير قلقي بعض الشيء".
واتفق معه مضيف البرنامج، توني كروس، حيث وجه تحذيرًا صريحًا قائلًا: "نحن بحاجة إلى الثنائي فيرتز وموسيالا في أفضل حالاتهما، وهما ليسا كذلك في الوقت الحالي. إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن رحلتنا في البطولة لن تستمر طويلًا".
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انتقادات لاذعة لجمال موسيالا
بينما قرر المدرب يوليان ناجلسمان استبدال فيرتس في الشوط الثاني بعد 73 دقيقة من اللعب، أكمل موسيالا المباراة حتى صافرة النهاية، لكنه تعرض لانتقادات عنيفة لاحقًا، حيث وُصف أداؤه بأنه أشبه بـ "لعب أطفال". ويبدو جليًا أن كلا النجمين لا يزالان يبحثان عن مستواهما المعهود.
ومع ذلك، رفض توني كروس اتهام كتيبة ناجلسمان بالافتقار إلى الإرادة والروح القتالية أمام القوة البدنية التي يتميز بها منافسوهم من أمريكا الجنوبية، موضحاً: "نحن ببساطة لسنا فريقًا يعتمد على القوة البدنية، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن اللاعبين لا يبذلون قصارى جهدهم في الملعب".