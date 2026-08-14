فجرت وسائل الإعلام الأرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأزمة المشتعلة بين المهاجم الدولي خوليان ألفاريز وإدارة ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، نافية بصورة قاطعة الأنباء التي تحدثت عن تراجع اللاعب عن موقفه أو شعوره بالندم على طلب المغادرة.
لم يتراجع عن موقفه ولم يعتذر وطلبوا منه الإعلان عن الرحيل.. تقارير تكشف خداع أتلتيكو مدريد لألفاريز في كأس العالم!
كواليس الخداع
وكشفت المصادر بحسب ما ذكرت موندو ديبورتيفو، أن تصريحات ألفاريز الشهيرة خلال نهائيات كأس العالم لم تكن تصرفًا فرديًا، بل جاءت بناءً على طلب وتوجيه مباشر من مسؤولي النادي المدريدي قبل أن تنقلب الإدارة ضده وتجعله يشعر بالتعرض لخديعة كبرى.
إدارة أتلتيكو طلبت من ألفاريز إعلان رغبته بالرحيل علنًا أمام الصحفي الأرجنتيني مارتين أريفالو وهي المقابلة التي فتحت باب الأزمة على مصراعيه.
سبب طلب أتلتيكو الغريب
وأوضح أريفالو عبر شبكة إي إس بي إن الرياضية أن قادة أتلتيكو مدريد هم من طلبوا من ألفاريز الخروج والحديث إلى وسائل الإعلام، قائلين له إن رغبته في الرحيل التي أبلغهم بها في الغرف المغلقة يجب أن يعلنها رسميًا أمام الجماهير حتى يدرك الرأي العام أن قرار المغادرة نابع من رغبة اللاعب الشخصية وليس قرارًا من النادي.
وأضاف الصحفي أن الإدارة انقلبت لاحقًا بعد إطلاق التصريحات وأبدت استياءها، مما تسبب في إدخال المهاجم في بيئة شديدة التعقيد والتوتر.
غضب ألفاريز
يعيش المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ 26 عامًا حالة من الغضب الشديد جراء تصرفات الإدارة التي عطلت حلم انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة.
وأكد أريفالو أن ألفاريز بات يشعر بأنه تعرض للخداع بصورة كاملة ولا يستطيع البقاء لدقيقة واحدة إضافية داخل أسوار النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب يجد نفسه حاليًا في مكان اعتقد أنه سيكون قد غادره بالفعل بحلول هذا الوقت.
وأوضح المقربون من اللاعب أن الأجواء أصبحت غير محتملة بالنسبة له بعد أن أدرك أن الإدارة لا تنوي تسهيل خروجه بالصورة التي تم التفاهم عليها مسبقًا.
موقف سيميوني وتعنت الإدارة
تطرق الصحفي الأرجنتيني إلى موقف المدير الفني دييجو سيميوني في ظل التعقيدات الإدارية المتزايدة.
وأفاد أريفالو بأن سيميوني يفضل النأي بنفسه عن التدخل المباشر في هذا الصراع، حيث يعلم تمامًا رغبة اللاعب الصريحة في المغادرة، بينما يترك القرار النهائي لمالك النادي.
وأشار إلى أن سيميوني يضع ألفاريز ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم ويرغب فنيًا في استمراره، غير أن إدارة النادي تتمسك بعدم البيع إلا من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تعادل 5 أضعاف السعر الحقيقي للصفقة.
خطوات تصعيدية مرتقبة في الأيام القادمة
تشير المعطيات الحالية إلى أن الهدوء الظاهري يخفي خلفه تحركات حاسمة لحسم مستقبل المهاجم الأرجنتيني قبل غلق نافذة الانتقالات، حيث نفت الصحيفة أن يكون اللاعب قد اعتذر لزملاءه أو للنادي، أو يكون قد تراجع عن موقفه المصر على الرحيل.
ووفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن كواليس المفاوضات تشهد اتصالات مكثفة في المكاتب التنفيذية، حيث يستعد ألفاريز لاتخاذ خطوات عملية جديدة وتصعيد موقفه لفرض خروجه نحو برشلونة وإنهاء مرحلته المضطربة مع الروخي بلانكوس بصورة نهائية.
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