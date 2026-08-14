لم يتراجع عن موقفه ولم يعتذر وطلبوا منه الإعلان عن الرحيل.. تقارير تكشف خداع أتلتيكو مدريد لألفاريز في كأس العالم!





وكشفت المصادر بحسب ما ذكرت موندو ديبورتيفو، أن تصريحات ألفاريز الشهيرة خلال نهائيات كأس العالم لم تكن تصرفًا فرديًا، بل جاءت بناءً على طلب وتوجيه مباشر من مسؤولي النادي المدريدي قبل أن تنقلب الإدارة ضده وتجعله يشعر بالتعرض لخديعة كبرى.

إدارة أتلتيكو طلبت من ألفاريز إعلان رغبته بالرحيل علنًا أمام الصحفي الأرجنتيني مارتين أريفالو وهي المقابلة التي فتحت باب الأزمة على مصراعيه.



