"لم نكن قريبين من ذلك أبدًا!" - غضب مدرب ريكسهام فيل باركنسون بعد الهزيمة الساحقة 5-1 أمام ساوثهامبتون التي ألحقت ضربة قوية لطموحات رايان رينولدز وروب ماك في الدوري الإنجليزي الممتاز
تقييم واقعي لحلم هوليوود
تعرض فريق «التنين الأحمر» لهزيمة ساحقة على ملعب «رايسكورس» على يد فريق ساوثهامبتون الذي لم يهدأ، والذي حقق الآن 10 انتصارات في آخر 13 مباراة خاضها بالدوري. ودخل النادي المملوك لشركة هوليوود المباراة وهو يحتل المركز السادس، لكنه عجز تمامًا عن استعادة الروح القتالية التي أظهرها مؤخرًا في عودته الدرامية من تأخره 2-0 إلى التعادل 2-2 أمام وست بروميتش. أدت هذه الهزيمة الثقيلة إلى تراجع ريكسهام إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، وخروجه من مراكز الملحق، مما أثر بشدة على آماله في تحقيق صعود تاريخي رابع على التوالي. كان باركنسون محبطًا بشكل واضح من الافتقار الصارخ للقدرة التنافسية التي أظهرها لاعبوه في مباراة بهذه الأهمية.
باركنسون ينتقد أداء فريقه أمام ريكسهام ووصفه بأنه «بعيد كل البعد»
وفي تصريح له عقب الهزيمة الثقيلة، لم يتردد باركنسون في تقييم البداية الباهتة لفريقه وأدائه العام. وقال: «علينا أن نستفيد من هذا كدرس، حتى في هذه المرحلة المتأخرة من الموسم. كنا ندرك أهمية هذه المباراة قبل خوضها، ومن المؤلم جدًا أننا لم نقدم أداءً تنافسيًا. هذا يثبت أنك إذا انخفض مستواك، فستتعرض للعقاب. لقد عوقبنا بشدة في أول 20 دقيقة. لم نكن في المستوى المطلوب في العديد من جوانب المباراة. لكن لا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله. سأدرس الأمر عن كثب وأتأكد من أننا جاهزون لعطلة نهاية الأسبوع".
الساينتس يتأهلون إلى مراكز التصفيات
أظهر الفريق الزائر كفاءة هجومية منذ البداية، حيث سجل أهدافًا عن طريق كوريو ماتسوكي، وفلين داونز، وسايل لارين، وروس ستيوارت، وفين أزاز. ويشكل هذا الفوز علامة فارقة أخرى في مسيرة مدرب ساوثهامبتون توندا إيكيرت، الذي حقق فريقه فوزًا مفاجئًا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تجاوز فريق "القديسين" الآن فريق ريكسهام في الترتيب، وانتقل إلى مراكز الملحق مع زخم كبير في صالحه.
أشرف إيكيرت، الذي حل محل ويل ستيل في نوفمبر، على تحول ملحوظ في سانت ماري. وأشاد المدرب الألماني بلاعبيه، الذين لم يخسروا الآن منذ 16 مباراة في جميع المسابقات. وقال إيكيرت بعد صافرة النهاية: "أعتقد أن الفريق مركز للغاية في الوقت الحالي، ولا يوجد الكثير لأقوله. مهمتي هي فقط التأكد من إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة للمباريات القادمة"، قال إيكيرت بعد صافرة النهاية.
الطريق الشاق الذي ينتظر فريق ريكسهام
بالنسبة لباركنسون، يجب أن يتحول التركيز الآن إلى التعافي السريع. ورغم أن حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال حياً من الناحية الحسابية بالنسبة لنادي رينولدز وماك، فإن الطريقة التي جاءت بها هذه الهزيمة تشير إلى أن هناك عملاً كبيراً يتعين القيام به إذا أرادوا اجتياز المرحلة الأخيرة بنجاح في مواجهة منافسين مخضرمين في دوري الدرجة الثانية. ومع بقاء خمس مباريات فقط على نهاية الموسم، يقع ريكسهام الآن على بعد نقطتين من مراكز الملحق. ومما يزيد الطين بلة، أن جدول المباريات لا يقدم أي راحة، حيث لا يزال على "التنين الأحمر" مواجهة اثنين من أفضل ثلاثة فرق في الدوري، وهما كوفنتري وميدلسبرو، في محاولته اليائسة للحفاظ على سلسلة الصعود الخيالية.