"لم نكن قريبين من ذلك أبدًا!" - غضب مدرب ريكسهام فيل باركنسون بعد الهزيمة الساحقة 5-1 أمام ساوثهامبتون التي ألحقت ضربة قوية لطموحات رايان رينولدز وروب ماك في الدوري الإنجليزي الممتاز

أظهر الفريق الزائر كفاءة هجومية منذ البداية، حيث سجل أهدافًا عن طريق كوريو ماتسوكي، وفلين داونز، وسايل لارين، وروس ستيوارت، وفين أزاز. ويشكل هذا الفوز علامة فارقة أخرى في مسيرة مدرب ساوثهامبتون توندا إيكيرت، الذي حقق فريقه فوزًا مفاجئًا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تجاوز فريق "القديسين" الآن فريق ريكسهام في الترتيب، وانتقل إلى مراكز الملحق مع زخم كبير في صالحه.

أشرف إيكيرت، الذي حل محل ويل ستيل في نوفمبر، على تحول ملحوظ في سانت ماري. وأشاد المدرب الألماني بلاعبيه، الذين لم يخسروا الآن منذ 16 مباراة في جميع المسابقات. وقال إيكيرت بعد صافرة النهاية: "أعتقد أن الفريق مركز للغاية في الوقت الحالي، ولا يوجد الكثير لأقوله. مهمتي هي فقط التأكد من إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة للمباريات القادمة"، قال إيكيرت بعد صافرة النهاية.