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"لن نتغير من أجل مورينيو".. مدرب إنتر يتحدى ريال مدريد: لم نفز هنا منذ 60 سنة!
تحدٍ تاريخي في سانتياجو برنابيو
يؤكد كريستيان كيفو أن إنتر عازم على "كتابة صفحات مهمة في تاريخ" النادي، فيما يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء. ويخوض النيراتزوري واحدة من أصعب ليالي الافتتاح الممكنة في أوروبا، بعودته إلى الملعب الذي قاده فيه جوزيه مورينيو إلى لقبه الثالث والأحدث في دوري أبطال أوروبا عام 2010.
وبعد أن لعب كيفو تحت قيادة مورينيو خلال موسم الثلاثية التاريخي مع إنتر، يحافظ على علاقة قوية مع مدربه السابق، مع تشديده على أن رؤيته التكتيكية الخاصة تبقى مختلفة.
وإدراكاً منه للضغط الهائل المصاحب لقيادة النيراتزوري في أوروبا، شدد المدرب الروماني على المسؤولية الملقاة على عاتقه. وقال كيفو للصحفيين في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "علينا واجب كتابة صفحات مهمة في تاريخ هذا النادي. في السنوات الأخيرة، بلغ هذا النادي مستويات مهمة، وعلينا أن نكتب صفحات أخرى من تاريخه. مشاعري في هذا الملعب؟ لقد بات أجمل من أي وقت مضى. أصبح اليوم أكثر حداثة، ومن دواعي سرور الجميع أن تتاح لهم فرصة خوض مباراة في هذا الملعب".
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احترام الاسبيشال وان
لا تزال العلاقة بين كيفو ومورينيو راسخة رغم المواجهة المرتقبة بينهما على خط التماس. فخلال سنوات المجد في سان سيرو، توّج كيفو بلقبين في الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب البرتغالي. وفي معرض حديثه عن نجاحاتهما المشتركة والرابطة الشخصية العميقة بينهما، لم يتردد الروماني في الإشادة بمعلّمه السابق قائلاً: "مورينيو شخص مميز بالنسبة لي. لقائي به كان ضربة حظ. لقد ساعدني في أصعب لحظة في حياتي، ولن أنسى ذلك أبداً".
ورغم ارتباطه العميق بمورينيو، رفض كيفو بشدة فكرة أن المدرب المخضرم هو من شكّل إطاره التكتيكي، مؤكداً أن أسلوبه التدريبي مبني على التجربة الشخصية. وأوضح: "لم أقلّد أحداً قط. لديّ فلسفتي الخاصة في كرة القدم، بنيتها كلاعب وخلال سنواتي في قطاع الناشئين، حيث أتيحت لي فرصة تجربة أمور تساعدني في هذه السنوات".
كسر النحس المستمر منذ ستين عامًا
يواجه إنتر مهمة صعبة للغاية في إسبانيا، إذ فشل في تحقيق الفوز على أرض البرنابيو منذ ستة عقود. وبشكل عام، فاز ريال مدريد في المواجهات الأربع الأخيرة بين الفريقين، فيما يعود آخر انتصار لإنتر على العملاق الإسباني إلى موسم 1998-99. ويتقبّل كيفو حجم التحدي، لكنه يصرّ على أن فريقه لن يتنازل عن أسلوبه في اللعب. وقال: «اللعب في البرنابيو ليس سهلاً على أي فريق. لقد مرّت 60 عاماً منذ أن فاز إنتر هنا».
وأضاف: «فرق كثيرة عانت لتحقيق الفوز هنا. سنبذل قصارى جهدنا، لكن من دون أن نغيّر هويتنا. نريد أن نكون مسيطرين، نريد أن نُظهر أننا تطوّرنا، ولا توجد طريقة مثالية لمواجهة ريال مدريد».
وعندما سُئل عن تصريح مورينيو بأن إنتر كان ينبغي أن يحرز لقباً آخر في دوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة، قدّم كيفو رداً حاداً لكنه متزن: «السؤال الذي يجب طرحه عليه هو ما إذا كان يريد أن يفوز إنتر. لقد وصلنا بعيداً بفضل كفاءة الإداريين وقدرات اللاعبين، الذين قدّموا أموراً مهمة على مدى السنوات الثماني الأخيرة. بالأفكار والعمل، عبر الجدارة والقدرة، أصبحنا في وضع يعتقد فيه كثيرون أننا قادرون على تحقيق ذلك. دوري أبطال أوروبا قاسٍ. حتى من يفوزون به عليهم تجاوز لحظات معينة ويحتاجون إلى القليل من الحظ. نحن ببساطة نريد أن نكون منافسين، وأن نكون على مستوى البطولة وعلى مستوى ما حققه النادي في السنوات الأخيرة».
- Getty Images Sport
كريستيان كيفو يحذر من الاستهانة بريال مدريد
على الرغم من الانتكاسة الأخيرة لريال مدريد أمام ريال بيتيس، لا يزال كيفو حذرًا من العملاق الإسباني، مشيرًا إلى فترة التأقلم الطبيعية التي يحتاجها الوافدون الجدد. وأوضح كيفو: «بداية أي موسم لا تكون سهلة أبدًا، ولا يزال الوقت مبكرًا. هناك لاعبون ما زال عليهم التعوّد على ما يعنيه اللعب لريال مدريد، وهو أمر ليس سهلًا على الإطلاق. كانت البداية متوازنة. لقد خسروا مباراتهم الأخيرة لكن دون استحقاق. لديهم مدرب مهم يعرف كيف ينبغي القيام بأمور معينة، ولاعبون على أعلى مستوى».
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