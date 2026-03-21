لم تكن انتصارات أرسنال السابقة ذات أهمية على الإطلاق - ولا يمكن أن يشير إلى تغيير في قيادة الدوري الإنجليزي الممتاز سوى الفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو

كان اللقاء الثاني بين الفريقين في موسم 2023-2024 أكثر أهمية بكثير في سباق اللقب. بحلول نهاية مارس 2024، كان ليفربول يتصدر الترتيب، لكن أرسنال كان بإمكانه الصعود إلى الصدارة بفوزه في ملعب الاتحاد.

مرة أخرى، كانت المباراة حماسية، لكنها انتهت هذه المرة بالتعادل السلبي. لم يلجأ أرتيتا بالضرورة إلى أسلوب الدفاعي، لكن فريقه لعب بحذر لم يسبق لأرسنال أن أظهره خارج أرضه أمام مانشستر سيتي منذ سنوات. من ناحية ما، كان هذا نهجًا مفهومًا، على الرغم من أنه تعرض لانتقادات متأخرة عندما تفوق عليه مانشستر سيتي في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط.

بعد رفع كأس الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، أوضح رودري مشاعره تجاه أرسنال. قال: "لأكون صادقاً، أعتقد أن الأمر يكمن هنا"، مشيراً إلى رأسه. "إنها العقلية. أرسنال يستحق [الفوز بالدوري] أيضاً، فقد قدموا موسمًا لا يُصدق، لكن أعتقد أن الفارق كان هنا [في عقولهم].

"عندما جاءوا إلى هنا، وواجهونا في ملعب الاتحاد، رأيتهم وقلت: 'آه، هؤلاء الرجال، لا يريدون هزيمتنا، إنهم يريدون التعادل فقط'. وبالنسبة لتلك العقلية، لا أعتقد أننا كنا سنفعل الشيء نفسه. وقد لحقنا بهم. في النهاية، إذا أعطيتنا نقطة واحدة، فسنفوز في آخر سبع أو ثماني مباريات رغم صعوبة ذلك. لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعقلية".

كان من السهل جدًا على رودري أن يصرح بذلك بعد أن حُسمت المنافسة. ومن الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كاد أن يضيع تفوقه بنقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة، بعد أن تغلب بصعوبة على توتنهام هوتسبير في المباراة قبل الأخيرة. ومع ذلك، فإن التاريخ يكتبه الفائزون، ولم تتح لأرسنال بعد الفرصة لتقرير مسار الأحداث بنفسه.