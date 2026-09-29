"لم أنل الاحترام قبل الانتقال لبرشلونة".. جوردون يكشف سر قبول العرض الكتالوني!

وفي تصريحات لـITV، أعرب مهاجم إنجلترا عن استيائه من الطريقة التي دأب بها المراقبون المحليون على تقييم أدائه، مؤكداً أن المحللين والجماهير على حد سواء تجاهلوا تماماً ذكاءه الكروي.

وقال جوردون: "أعتقد أنني أصبحت لاعباً مختلفاً في نظر الكثير من الناس، لأنني في إنجلترا شعرت دائماً بأنني أحظى بالاحترام لكوني سريعاً وأمارس الضغط، لكنهم لم يحترموا حقاً الجودة والذكاء اللذين ألعب بهما. اللاعبون الذين لعبت معهم فقط هم من بدا أنهم أدركوا ذلك".

وعندما سُئل عمّا إذا كان الانتقال إلى إسبانيا قد غيّر النظرة العامة تجاهه، قدّم المهاجم تقييماً صارماً لإرثه في الدوري الإنجليزي.

واعترف قائلاً: "لا أعتقد أنني حظيت يوماً بالاحترام الكامل في إنجلترا. الناس يرونني مجرد شخص سريع جداً وعنيف جداً، في حين أنهم في إسبانيا يقدّرون حقاً ذكائي وجودتي".



