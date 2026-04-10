"لم أقصد الإساءة إلى النساء" - نيمار يرد على الانتقادات المثيرة للجدل التي وجهها إلى الحكم بعد رد الفعل الغاضب لنجم سانتوس على البطاقة الصفراء

تحدث نيمار للمرة الأولى منذ أن أثار جدلاً حول التمييز الجنسي خلال فوز سانتوس 2-0 على ريمو في وقت سابق من هذا الشهر. ووجد المهاجم نفسه في موقف حرج بعد أن شكك في رباطة جأش الحكم بطريقة اعتبرها الكثيرون مسيئة للمرأة.

وقع الحادث في الدقيقة 85 من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بيلميرو. بعد تعرضه لتدخل قوي، أدت احتجاجات نيمار إلى حصوله على بطاقة صفراء، مما أدى إلى إيقافه تلقائيًا، مما أدى إلى استبعاد المهاجم من المباراة المهمة ضد فلامنجو في ماراكانا، حيث خسر سانتوس في النهاية بنتيجة 3-1. مباشرة بعد المباراة، انتقد نيمار، الذي كان يشعر بالإحباط، أداء سامبايو، قائلاً للصحفيين: "هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف في نهاية المباراة. لم تكن المرة الأولى. كانت المرة الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط لأشتكي له. قلت: "هل جننت؟" ثم حصلت على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ في مزاج سيئ (تشيكو)، ودخل المباراة هكذا."

في اللغة العامية البرازيلية، قد تشير كلمة "chico" إلى الدورة الشهرية، مما يجعل التعليق مسيئاً للغاية لما ينطوي عليه من إيحاءات جنسية بأن مزاج الحكم السيئ يشبه مزاج امرأة في فترة الحيض.