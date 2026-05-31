"بطل خارق ولا شيء يستطيع إيقافي".. يامال يكشف سر عدم توتره في المباريات الكبرى!

على الرغم من بلوغه الثامنة عشرة من عمره وحمله لآمال أمة ونادٍ بأكمله، يبدو يامال غير متأثر بشكل لافت بأضواء كرة القدم الدولية الساطعة. وقد قدم تفسيرًا مضحكًا لسبب عدم انزعاجه من ضغوط «الكلاسيكو» أو البطولات الكبرى، حيث قارن دوره الحالي بالقلق الذي يرافق المسارات المهنية الأكثر تقليدية.

يعتبر يامال أن ملعب كرة القدم هو المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالراحة التامة، مما يزيل الخوف من الفشل الذي يعاني منه العديد من أقرانه. "كنت سأشعر بالتوتر لو كنت أفعل شيئًا لا أعرف كيف أفعله. لو كان لدي وظيفة عادية، على سبيل المثال – لم يسبق لي أن عملت في وظيفة من هذا النوع، لذا ربما كنت سأقلق من أن أفسد الأمر. لكن كرة القدم هي ما كنت أفعله دائماً؛ إنها ما أعرفه. لذا أحاول الاستمتاع بها. عندما أرى والديّ في المدرجات، وأعلم أنهما فخوران بي، يزول عني الضغط. إنه شعور جميل"، قال يامال لـFIFA.