"لم أشعر بألم شديد كهذا من قبل!" - جود بيلينغهام أخطأ بتأجيل جراحة الكتف، حيث اعترف نجم ريال مدريد بأن مخاوفه أثرت على أدائه
خلع في الكتف خلال مباراة رايو
غاب بيلينغهام عن الأشهر الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الصيف. كانت الإصابات المتكررة قد تسببت في مشاكل للاعب الدولي الإنجليزي خلال فترة وجوده في دورتموند وفي موسمه الأول في إسبانيا، وقد اعترف بأن مخاوفه من تعرضه لخلع آخر أثرت على أدائه.
وفي حديثه على قناته الرسمية على يوتيوب، استذكر بيلينغهام اللحظة التي سقط فيها على الأرض وخلع كتفه في مباراة ضد رايو فايكانو في نوفمبر 2023، واصفاً الـ90 ثانية "المؤلمة" التي استغرقها الطاقم الطبي لإعادة المفصل إلى مكانه. وقال: "بدأ كل شيء في يوم المباراة ضد رايو. كانت أكثر الأحاسيس إيلاماً مررت بها حتى تلك اللحظة — لم أشعر بألم شديد كهذا من قبل. شعرت وكأن دهرًا قد مر حتى أعادوا الكتف إلى مكانه، ولم يستغرق الأمر سوى 90 ثانية من لحظة دخولهم الملعب حتى عاد الكتف إلى مكانه. في السابق، كنت قادرًا على إعادة الكتف إلى مكانه بنفسي كلما خرج".
الأسف لتأخير إجراء الجراحة
اعترف لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي بأنه نُصح بالخضوع لعملية جراحية منذ موسمه الأخير مع دورتموند، لكنه اختار تأجيل العملية لتجنب الغياب عن البطولات الكبرى.
وأضاف: "في موسمي الأخير مع دورتموند، في البداية، أخبروني بالفعل أنني بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في كتفي بعد تعرضي لسقطة قوية. كنت أعلم أن هناك شيئًا ما غير صحيح، لكن كان ذلك في أغسطس-سبتمبر، وكانت كأس العالم في ديسمبر، لذا لم أجري العملية. ثم بدأت أشعر بتحسن. عندما وصلت إلى مدريد، لم أكن أشعر بأي ألم.
"أخبرني الجميع أنني يجب أن أجري عملية جراحية، لكنها كانت سنتي الأولى في ريال مدريد ولم أرغب في ترك الفريق في مأزق والغياب لمدة ثلاثة أشهر. بعد خسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، لم أرغب في أن تكون تلك آخر مشاركة لي لمدة ثلاثة أشهر، لكن ذلك كان سيكون أفضل وقت لإجراء العملية الجراحية. قررت الاستمرار لمدة عام آخر، وما كان يجب أن أفعل ذلك".
اللعب بالخوف
اعترف بيلينغهام بأن العبء النفسي الناجم عن الخوف من تكرار الإصابة منعه من الوصول إلى مستواه العالمي المعتاد، مما أدى إلى تراجع حاد في إحصائياته مقارنة بموسمه الأول. وتابع قائلاً: «أثرت إصابة الكتف بشكل كبير على باقي جسدي. لم أكن أشعر بألم شديد، لكن اللعب وأنا أعلم أن السقوط قد يؤدي إلى تكرار الإصابة يعني أنني لم أستطع تقديم أفضل ما لدي. جعلني العام الماضي أدرك أنني لا أستطيع أن أعتبر الفوز أمراً مفروغاً منه. الآن أنا في حالة بدنية أفضل ويمكنني العودة إلى مستواي المعهود".
الطريق إلى الخلاص
يبدو بيلينغهام مصمماً على استعادة أفضل مستوياته التهديفية، في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لخوض مباراة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ. فقد شهد أداء اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل أربعة أهداف فقط وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم - وهو ما يشكل تبايناً كبيراً مقارنة بـ 16 هدفاً سجلها في نفس المرحلة خلال موسمه الأول. مع تلاشي الخوف النفسي من التعرض لإصابة جديدة أخيرًا، ستكون عودته البدنية هي الاختبار الحقيقي، حيث يسعى "البلانكوس" إلى تقليص فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن برشلونة في الجولات التسع الأخيرة من سباق اللقب.