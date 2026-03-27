"لم أشعر بألم شديد كهذا من قبل!" - جود بيلينغهام أخطأ بتأجيل جراحة الكتف، حيث اعترف نجم ريال مدريد بأن مخاوفه أثرت على أدائه

غاب بيلينغهام عن الأشهر الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الصيف. كانت الإصابات المتكررة قد تسببت في مشاكل للاعب الدولي الإنجليزي خلال فترة وجوده في دورتموند وفي موسمه الأول في إسبانيا، وقد اعترف بأن مخاوفه من تعرضه لخلع آخر أثرت على أدائه.

وفي حديثه على قناته الرسمية على يوتيوب، استذكر بيلينغهام اللحظة التي سقط فيها على الأرض وخلع كتفه في مباراة ضد رايو فايكانو في نوفمبر 2023، واصفاً الـ90 ثانية "المؤلمة" التي استغرقها الطاقم الطبي لإعادة المفصل إلى مكانه. وقال: "بدأ كل شيء في يوم المباراة ضد رايو. كانت أكثر الأحاسيس إيلاماً مررت بها حتى تلك اللحظة — لم أشعر بألم شديد كهذا من قبل. شعرت وكأن دهرًا قد مر حتى أعادوا الكتف إلى مكانه، ولم يستغرق الأمر سوى 90 ثانية من لحظة دخولهم الملعب حتى عاد الكتف إلى مكانه. في السابق، كنت قادرًا على إعادة الكتف إلى مكانه بنفسي كلما خرج".