"لم أستفد حقًا" - كيليان مبابي يكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه لويس إنريكي بعد عامين من مغادرته باريس سان جيرمان للانضمام إلى ريال مدريد

كان التوتر بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان واضحاً للعيان طوال موسم 2023-2024، بدءاً من استبعاده من تشكيلة الفريق الأول خلال جولة التحضير الصيفية. وقد أشار مبابي إلى تلك الفترة بعبارة «العلية»، وهي حالة أثرت سلباً على اندماجه الكامل في النظام التكتيكي للمدرب لويس إنريكي.

"في الشهر الأول، لم أكن موجوداً، كنت في العلية. لذا عدت وقلت لنفسي، إن سيف داموقليس مسلط عليّ، وفي أي لحظة سيقطعون رأسي، لذا قد أرحل مرة أخرى"، أوضح مبابي. خلقت هذه الحالة من عدم اليقين بيئة صعبة أمام المهاجم للتكيف بشكل كامل مع متطلبات لويس إنريكي المحددة.