ترجمه
"لم أستفد حقًا" - كيليان مبابي يكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه لويس إنريكي بعد عامين من مغادرته باريس سان جيرمان للانضمام إلى ريال مدريد
سنة أخيرة مليئة بالتقلبات في باريس
وفي حديثه مع أوريليان تشواميني وأشرف حكيمي في بودكاست "The Bridge"، قال مبابي ردا على سؤال حول علاقته بمدرب باريس سان جيرمان: "لويس إنريكي مدرب ممتاز، وهو يقول ما يفكر فيه بصراحة. للأسف، كانت السنة الماضية التي قضيتها معه مليئة بالتقلبات، لذا لم أتمكن من الاستفادة الكاملة منه."
العيش تحت «سيف داموقليس»
كان التوتر بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان واضحاً للعيان طوال موسم 2023-2024، بدءاً من استبعاده من تشكيلة الفريق الأول خلال جولة التحضير الصيفية. وقد أشار مبابي إلى تلك الفترة بعبارة «العلية»، وهي حالة أثرت سلباً على اندماجه الكامل في النظام التكتيكي للمدرب لويس إنريكي.
"في الشهر الأول، لم أكن موجوداً، كنت في العلية. لذا عدت وقلت لنفسي، إن سيف داموقليس مسلط عليّ، وفي أي لحظة سيقطعون رأسي، لذا قد أرحل مرة أخرى"، أوضح مبابي. خلقت هذه الحالة من عدم اليقين بيئة صعبة أمام المهاجم للتكيف بشكل كامل مع متطلبات لويس إنريكي المحددة.
تشتت التركيز والقيود التكتيكية
مع تقدم الموسم وتحوّل انتقاله إلى مدريد إلى سر مكشوف، بدأ وقت لعب مبابي في الدوري الفرنسي يتضاءل. وكان لويس إنريكي قد صرح في ذلك الوقت بعبارة شهيرة مفادها أن الفريق بحاجة إلى «تعلم اللعب بدون كيليان»، حيث كان غالبًا ما يستبدل النجم أو يجلسه على مقاعد البدلاء في المباريات المحلية، بينما يحتفظ به للمباريات الأوروبية.
اعترف مبابي بأن هذه الديناميكية منعته من الوصول إلى ذروته تحت قيادة المدرب الإسباني. قال: "كما تعلمون، تربطنا علاقة جيدة. بعد أن اتخذت قرار المغادرة، لم أعد ألعب خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، ولم يبقني إلا من أجل دوري أبطال أوروبا". "كان ذهني نصفه هنا (في باريس) ونصفه هناك (في مدريد)، لذا من الناحية الفنية لم أستفد من ذلك. لقد استفدت كعاشق لكرة القدم؛ استمتعت بالمشاهدة من الخارج لأنني أحب كرة القدم. كما ترى، عندما تحب كرة القدم، فإنك تشاهدها، بغض النظر عن مكان وجودك".
لا يزال الاحترام محفوظًا لمدرب باريس سان جيرمان
كما سارع مبابي إلى الإشادة بالبراعة التكتيكية للويس إنريكي. وقد برزت طبيعة المدرب الإسباني الصارمة في فيلم وثائقي حيث تحدى مبابي بأن يدافع مثل أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين مايكل جوردان، وحثه على الضغط على الخصوم بمزيد من الحماس.
واختتم مبابي حديثه بالتأكيد مجدداً على احترامه المهني للمدرب السابق لبرشلونة. وقال الفرنسي: "لم أستفد منه كثيراً، لكنه مدرب جيد، وهو يعرف كرة القدم حق المعرفة". وبعد أن استقر مبابي الآن في سانتياغو برنابيو، توفر تأملاته نظرة نادرة على الأثر النفسي لأحد أكثر قصص الانتقالات شهرة في التاريخ الحديث.