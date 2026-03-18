"بالنظر إلى الطريقة التي صفقوا بها للتو، لم أرَ أو أشعر بأي إصابة"، هكذا طمأن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، الجميع بعد التأهل بثقة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم أنه "يكون عادةً معكم مباشرةً بعد الخطاب الأول، ولذلك لا يملك تشخيصًا جاهزًا"، إلا أن إيبرل أكد أيضًا: "لم أرَ مشاهد درامية في غرفة الملابس، حيث كان الأطباء يركضون في كل مكان. وبدون ضمان، أعتقد أنها مجرد إجراء احترازي".

وكان بافلوفيتش قد غادر الملعب في الدقيقة 55 من مباراة الإياب في دور الـ16، وألمح للمدرب فينسنت كومباني عند استبداله إلى أنه يعاني من مشاكل في الورك. وأوضح لاعب الوسط نفسه بعد المباراة أن الأمر ليس خطيراً: "كنت أشعر فقط ببعض الألم في عضلات الورك، لكنني أعتقد أن هذا ليس أمراً دراماتيكياً"، على حد قول بافلوفيتش.