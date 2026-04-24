"لم أحتاج لإقناع أنشيلوتي والبرازيل" ..كلوب يحن للتدريب من جديد في نيويورك!
افتتاح كبير
لم يبخل نادي «ريد بولز» بأي نفقات في حفل افتتاح منشآته الجديدة، حتى أنه استعان بطائرات شراعية كجزء من الاحتفال. لكن يورجن كلوب هو من سرق الأضواء، حيث اعترف بأن هذا المجمع المتطور جعله لبرهة يعيد النظر في فكرة الابتعاد عن خط التماس.
قال كلوب: "كان هذا الصباح لحظة دخلت فيها وقلت في نفسي: 'أوه، هذا شيء قد أفتقده'، لأنني حتى الآن لم أفتقد أي شيء منذ أن استقلت من منصب المدير الفني".
وتابع: "لكن الدخول إلى مبنى كهذا في يوم طقسه جميل... الحمد لله أن الطقس لم يكن رائعاً، وإلا لربما كنت عدت [إلى التدريب]. إنه رائع حقاً".
كلوب، الذي استقال من نادي ليفربول في عام 2024، ارتبط اسمه بشكل غير رسمي بعدة وظائف منذ مغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبلغ المدرب البالغ من العمر 58 عاماً فائزاً بدوري أبطال أوروبا، ولديه ثلاثة ألقاب في الدوري - اثنان مع بوروسيا دورتموند وواحد مع ليفربول - إلى جانب العديد من الكؤوس المحلية.
على الرغم من ذلك، ظل كلوب ثابتًا في التزامه بمشروع ريد بول، ووصف مؤخرًا الشائعات التي ربطته بنادي ريال مدريد بأنها "هراء".
"لم أكن بحاجة إلى إقناع البرازيل"
بالإضافة إلى خدمة فريق نيويورك ريد بولز، ستستضيف المنشأة أحد أبرز الفرق خلال كأس العالم، حيث من المقرر أن تستخدمها البرازيل كقاعدة لها.
وأكد كلوب أنه لم يتطلب الأمر الكثير من الإقناع من الجانب الرياضي في ريد بولز لضمان استضافة أحد أكثر المنتخبات الوطنية متابعةً في العالم.
وقال كلوب: "لم أضطر إلى إقناع البرازيل - لقد رأوا الملعب وأرادوا التواجد هنا". "كان علينا فقط التأكد من أنهم لن يستولوا على المبنى بأكمله، لأن لدينا فريق كرة قدم خاص بنا".
وأكمل: "لم أضطر إلى إقناع أي شخص - وبالتأكيد لم أضطر إلى إقناع [مدرب البرازيل] كارلو [أنشيلوتي]. إنه يعرف ما هو الجيد عندما يراه، وقد رآه".
نجوم في القاعة من أجل الافتتاح
وبالإضافة إلى كلوب وهنري وماكارتى ورايت-فيليبس، حضر الحفل أيضًا لاعبون بارزون سابقون في فريق ريد بولز مثل مايك بيتك ولويس روبليس ورايان ميرا.
مركز ريد بولز بيرفورمانس هو مجمع متطور يمتد على مساحة 80 فداناً في موريس تاونشيب، نيو جيرسي، تم بناؤه لجمع النادي بأكمله تحت سقف واحد - من الفريق الأول إلى الأكاديمية. يقع المبنى الرئيسي المكون من طابقين والذي تبلغ مساحته أكثر من 88,000 قدم مربع بجانب ثمانية ملاعب، خمسة منها مدفأة للاستخدام على مدار العام، مع بنية تحتية كاملة عالية الأداء تشمل العلاج المائي ومختبرًا للصحة والعافية بمساحة 5,000 قدم مربع وتكنولوجيا متكاملة لتتبع اللاعبين. إنه استثمار طويل الأجل مهم يضع فريق ريد بولز في مصاف أفضل بيئات التدريب في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS).
"تختلف مسيرة كل لاعب عن الآخر. مهمتنا هي توفير أفضل البيئات والسيناريوهات لكل منهم للنمو، وتطوير نقاط قوتهم، وفهم أن هناك طريقًا حقيقيًا من حيث هم الآن إلى الفريق الأول. هذه المنشأة هي ذلك الطريق"، قال جوليان دي جوزمان، رئيس قسم الرياضة في ريد بول نيويورك.