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لمس الكرة لأول مرة من ستة أشهر.. ريال مدريد يقترب من استعادة رودريجو!
طريق طويل نحو التعافي أمام النجم البرازيلي
وفقًا لصحيفة ماركا، خطا رودريجو يوم الإثنين واحدة من أكثر الخطوات المنتظرة في مسيرة تعافيه الشخصية. فقد شعر اللاعب البرازيلي مجددًا بملامسة الكرة في فالديبيباس، وهي لفتة تبدو اعتيادية لكنها تحمل ثقلًا هائلًا لرياضي أمضى أكثر من نصف عام بعيدًا عن الملاعب. تمثل هذه اللحظة المرحلة الأخيرة من رحلة يخوضها الجناح بصبر كبير منذ الشتاء الماضي، مع اقتراب خط النهاية أخيرًا في الأفق.
ولإدراك أهمية هذا التطور حقًا، لا بد من العودة إلى ليلة الثاني من مارس. فخلال مواجهة على أرضه أمام خيتافي في ملعب سانتياجو برنابيو، أظلمت الدنيا في عيني لاعب سانتوس السابق ضمن سلسلة مدمرة أطاحت تمامًا بمشواره في الموسم. وجاء التشخيص الطبي قاسيًا: تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي في ركبته اليمنى.
- Getty Images Sport
خوض رحلة التعافي في فالديبيباس
عقب إصابته، خضع رودريجو لعملية جراحية ناجحة في العاشر من مارس، لتبدأ بذلك فترة تعافٍ يُقدَّر أن تستمر بين ثمانية وتسعة أشهر. وطوال هذه الرحلة الشاقة، ظل المهاجم يحقق أهداف تعافيه واحدًا تلو الآخر دون استعجال، مدركًا تمامًا أن نفاد الصبر هو العدو الأكبر عند التعامل مع إعادة بناء الرباط الصليبي.
وجاء التقدم الكبير الأول في مطلع سبتمبر عندما عاد اللاعب البرازيلي إلى العشب في المدينة الرياضية لأداء تدريبات الجري الفردية. وقد احتفل بهذا الإنجاز مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «يا له من شعور رائع أن أعود للجري في الملعب مجددًا!». وقد تطوّر ذلك الجري الخفيف المنضبط الآن إلى عمل فني بالكرة بعد عدة أسابيع من الإعداد البدني المكثف.
توقعات بعودة الجناح في الشتاء
والآن بعدما عادت الكرة إلى قدميه، يدخل رودريجو المرحلة الأخيرة من رحلة تعافٍ يتوقع النادي أن تنتهي بين ديسمبر ويناير. ويتابع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تطوّر حالته عن كثب، بعدما زار مدينة فالديبيباس الشهر الماضي للاطمئنان على وضع المهاجم، مدركًا تمامًا أن رودريجو ما زال جزءًا حيويًا من خططه مع المنتخب الوطني.
انضم رودريجو إلى ريال مدريد عام 2019 قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي، ونجح منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في سانتياجو برنابيو. وخاض المهاجم 297 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 71 هدفًا وتوّج بالعديد من الألقاب، أبرزها ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبان في دوري أبطال أوروبا.
- AFP
يزداد الضغط بعد تراجع ريال مدريد خلف برشلونة
سيكون جوزيه مورينيو متلهفًا لعودة رودريجو إلى صفوف الفريق، خاصة في ظل تراجع مستوى فينيسيوس جونيور هذا الموسم. عانى ريال مدريد من بداية بطيئة في مشواره المحلي تحت قيادة المدرب البرتغالي، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من مبارياته السبع الأولى، متأخرًا بالفعل عن المتصدر برشلونة بفارق ست نقاط.
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