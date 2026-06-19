"يفضل الفوز بكأس العالم دون أهداف على تكرار ما فعله ميسي ومبابي".. نجم إنجلترا السابق يكشف خفايا هاري كين!

وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الإنجازات ستمنح كين دافعًا إضافيًا، في الوقت الذي يقف فيه تحت أضواء الكشافات الساطعة، قال المدافع الإنجليزي السابق ميلز — متحدثًا نيابة عن betTOM — لموقعGOAL: «شخصيًا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن هذا الأمر يحفزه. أعتقد أنه يريد فقط تسجيل الأهداف. أعتقد أنه يريد فقط تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. إنه يريد أن تفوز إنجلترا.

«لا أعتقد أنه يهتم حقاً بهذا الأمر. يمكنك أن تسأل هاري كين: هل تفضل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي والخروج من البطولة في ربع النهائي، أم تفضل أن تكون مثل أوليفييه جيرو وتفوز بكأس العالم دون أن تسجل أي أهداف؟ أعتقد أن هاري كين سيكون ضمن الفئة الثانية.

«أعتقد أن هناك بعض المهاجمين من الطراز العالمي الذين قد يختارون الخيار الآخر. أحيانًا يتعلق الأمر بالأهداف الشخصية، وأحيانًا تفوق هذه الأهداف مصلحة الفريق. من الواضح أنهم يريدون كليهما، لكن بعضهم أكثر أنانية قليلاً.

«لا أعتقد أن هاري كين من هذا النوع على الإطلاق. لا بد أنه رأى ما فعله هؤلاء اللاعبون الآخرون. لا أعتقد أن ذلك يزعجه بأي شكل من الأشكال. أعتقد أنه مرتاح جدًا جدًا لذاته، وهذا الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له. أعتقد أن دافعه هو الرغبة في التسجيل وحسب، والرغبة في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لصالح إنجلترا.»