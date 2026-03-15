مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفي، ويولي نادي برشلونة اهتماماً خاصاً بتعزيز خط دفاعه. ومن بين اللاعبين المدرجين في قائمة النادي الإسباني كأهداف محتملة للصيف، يظهر اسم أليساندرو باستوني، المولود عام 1999 واللاعب في إنتر ميلان والمنتخب الوطني بقيادة غاتوزو. وتثير شائعات سوق الانتقالات قلق مشجعي النيرازوري، لأن صحيفة "سبورت" الإسبانية أفادت بأن برشلونة أجرى استطلاعاً أولياً لمعرفة ما إذا كان هناك مجال لإجراء مفاوضات محتملة.
لماذا يريد برشلونة التعاقد مع باستوني: طلب فليك والاتصالات الأولية
هل ستتلقى برشلونة ضربة قوية؟ أسباب الهجوم المحتمل
قد يُجري برشلونة في الصيف تغييرات في عدة عناصر من خط الدفاع، حيث يُحتمل أن يغادر كريستنسن وأراوخو النادي؛ ولهذا السبب، تدرس الإدارة عدة خيارات، ومن بينها، كما ذكرنا، باستوني: فقد تم تحديد قلب دفاع إنتر كأحد الأهداف الرئيسية، لأن الإدارة تعتبره أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في مرحلة بناء الهجمات بين لاعبي مركزه، كما أن فريق فليك يعتمد بشكل كبير على بناء الهجمات من الخلف؛ بالإضافة إلى ذلك، فهو اسم يحظى بإجماع الجميع في برشلونة، ويؤمن به كل من المدرب والمدير الرياضي ديكو.
أهداف برشلونة الأخرى
كما ذكرنا سابقاً، فإن باستوني ليس الاسم الوحيد الذي يسلط عليه برشلونة الضوء. فمدافع إنتر يعجب فليك الذي يعتبره أحد اللاعبين المثاليين لبناء الهجوم من الخلف، لكن الإدارة تدرس أيضًا ضم لاعبين آخرين: ومن بين الأسماء التي تحظى بإعجاب أكبر جوسكو جفارديول، المولود عام 2002 واللاعب في مانشستر سيتي، وغونسالو إيناسيو، المولود عام 2001 واللاعب في سبورتينغ لشبونة. وليس مستبعداً أن يصل أكثر من لاعب واحد لتعزيز خط الدفاع، نظراً لأن الهدف هو تجديد شباب هذا الخط.