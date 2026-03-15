لماذا يريد برشلونة التعاقد مع باستوني: طلب فليك والاتصالات الأولية

قد يُجري برشلونة في الصيف تغييرات في عدة عناصر من خط الدفاع، حيث يُحتمل أن يغادر كريستنسن وأراوخو النادي؛ ولهذا السبب، تدرس الإدارة عدة خيارات، ومن بينها، كما ذكرنا، باستوني: فقد تم تحديد قلب دفاع إنتر كأحد الأهداف الرئيسية، لأن الإدارة تعتبره أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في مرحلة بناء الهجمات بين لاعبي مركزه، كما أن فريق فليك يعتمد بشكل كبير على بناء الهجمات من الخلف؛ بالإضافة إلى ذلك، فهو اسم يحظى بإجماع الجميع في برشلونة، ويؤمن به كل من المدرب والمدير الرياضي ديكو.