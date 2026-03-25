لماذا يحب كاي هافرتز الحمير؟ نجم أرسنال يتحدث عن علاقته الوثيقة بهذا الحيوان «الرائع»

وقد أدى ارتباط هافرتز بهذا الحيوان إلى أن يطلق عليه بعض زملائه في الفريق لقب «الحمار». والآن، عاد إلى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024 بعد تجاوزه سلسلة من الإصابات التي أبقت مهاجم أرسنال بعيدًا عن الملاعب لجزء كبير من الموسم الحالي.

وبعد أن استعاد لياقته البدنية الكاملة قبل كأس العالم، يتوق إلى نسيان مشاكل الإصابات التي عانى منها، قائلاً: "بالنسبة لي شخصياً، كانت تلك بالطبع فترة صعبة للغاية قد تجاوزتها. لم تكن فترة سهلة. ومع ذلك، أنا بالطبع سعيد جداً بالعودة إلى هنا، للانضمام إلى الفريق. بطبيعة الحال، اشتقت إلى اللاعبين واشتقت أيضًا إلى قضاء الوقت هنا، واللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى، وغناء النشيد الوطني. لهذا السبب، من الطبيعي أن تكون عودتي بعد هذه المدة الطويلة أمرًا مميزًا للغاية بالنسبة لي".

على الرغم من غيابه عن الفريق، فقد حافظ على اتصال مستمر مع الجهاز الفني. وهو يركز الآن على استخدام خبرته الدولية لتوجيه فريق يضم العديد من الوجوه الجديدة في استعدادهم لكأس العالم.

قال هافرتز: "لم أتحدث بعد عن الدور الذي سأقوم به. كنت على اتصال دائم مع جوليان. كان التواصل مستمرًا دائمًا. أنا ممتن جدًا له لأنه سعى أيضًا إلى التواصل معي. لكنني لم أكن موجودًا لمدة عام، وآمل أن أقود الفريق من الأمام، وأن أساعد اللاعبين على أرض الملعب. أشعر براحة كبيرة في جميع المراكز الهجومية. أنا لاعب مرن، ولعبت في العديد من المراكز خلال السنوات الماضية. يعلم الجميع أنني لست لاعباً صاخباً يلقى خطباً في غرفة الملابس. لكنني أمتلك الخبرة على المستوى الدولي وأتحدى نفسي لقيادة الفريق من الأمام في كأس العالم هذه".