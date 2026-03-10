لماذا يثير واين روني غضب زوجته كولين، بينما يختبر أسطورة مانشستر يونايتد "صبر" أصدقائه وعائلته؟

قبل الإطلاق الكبير لمجموعتها الجديدة مع العلامة التجارية الأيرلندية للأزياء السريعة، شوهد واين في حالة سيئة بعض الشيء خلال أمسية مليئة بالكحول في مانشستر. وقد شكلت هذه التصرفات مصدر إلهاء غير مرحب به بالنسبة لكولين.

قال أحد المطلعين لصحيفة"ذا صن": "كولين منزعجة من وين لأنه يورط نفسه في مشاكل. إنها امرأة قوية ومستقلة وناجحة ولا تحب أن يفكر الناس فيها بأي شيء آخر. لا أحد يريد أن تتضرر سمعته بسبب سلوك سخيف - خاصة عندما يعمل على شيء مهم مثل مجموعة ملابس.

"إنه أمر مزعج حقًا لها أن تضطر إلى التعامل مع هذا الأمر. ستظل كولين دائمًا إلى جانب واين، ولكن صبر أصدقائها وعائلتها قد ينفد".

أقامت كولين حفلة إطلاق فخمة للضيوف من المشاهير وصناع الصناعة في لندن حيث تم عرض مجموعتها من Primark - مع صفقة مربحة هناك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. بقي واين في قصر العائلة الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) في شيشاير حيث كان يراقب أبناءه كاي وكلاي وكيت وكاس.

وقد دعاهم لتناول العشاء في مطعم الدجاج الجاهز التابع لزميله السابق في مانشستر يونايتد جيسي لينجارد في ويلمسلو القريبة. انضمت كولين إلى والدتها كوليت في العاصمة الإنجليزية.

وأضاف مصدر صحيفة "ذا صن" عن استمرار كولين في الاعتماد على عائلتها المقربة للحصول على الدعم: "كوليت هي أكبر داعمة لابنتها وستفعل كل ما في وسعها لحمايتها. كان من الضروري أن تكون كولين برفقتها لأن ذلك منحها الثقة لتتألق وتستمتع بوقتها. كوليت هي صوت العقل في حياتها وبالطبع الكتف الذي تبكي عليه والأذن التي تشكو لها".