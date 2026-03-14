في بيان أعلن فيه توتنهام عن تعيين تيودور، وهو بيان احتوى بشكل مثير للريبة على جميع السمات المميزة للنصوص التي تولدها الذكاء الاصطناعي، قال النادي: "ينضم إلينا إيغور بهدف واضح: تحسين الأداء، وتحقيق النتائج، والارتقاء بنا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. مهمته واضحة ومباشرة - وهي إضفاء التنظيم والكثافة والروح التنافسية على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم." لم يتمكن من إحراز أي تقدم يذكر في أي من هذه الجوانب، بل إن الكرواتي لم يفعل سوى جعل توتنهام أسوأ في كل الجوانب.
لم يسبق لأي مدرب في تاريخ توتنهام أن خسر أول أربع مباريات له قبل وصول تودور. كانت الحالة التي ورثها فوضوية، لكن مهمته كانت تحسين أداء توتنهام بغض النظر عن الظروف. كان تعيينه كارثة بكل ما للكلمة من معنى، ومع ذلك، بدا حتى وقت قريب أن النادي مصمم على الوقوف إلى جانب المدرب السابق ليوفنتوس ومارسيليا، رغم أن كل الدلائل تشير إلى أنه لن يتمكن أبدًا من قلب الوضع.