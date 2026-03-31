إنه أحد أكثر المواسم تعقيداً بالنسبة لفيورنتينا، التي انجرفت شهرًا بعد شهر إلى أسفل الترتيب، وتكافح الآن - منذ فترة طويلة - من أجل تجنب الهبوط. بدأ الفريق الموسم مع ستيفانو بيولي، ثم حدث تغيير في مساره في نوفمبر وتم تكليف باولو فانولي بقيادة الفريق؛ وقد نجح وصول المدرب السابق لفريق فينيسيا في إعطاء الدفعة التي كان النادي يأمل فيها، حيث رفع الفريق رأسه قليلاً وخرج من المراكز الثلاثة الأخيرة: قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم، يحتل الفريق المركز الخامس من القاع بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
لماذا لم يجدد دودو عقده مع فيورنتينا بعد: التفاصيل واهتمام إنتر وبرشلونة، وأين قد ينتقل في الصيف
تفاصيل المفاوضات
من بين اللاعبين الأساسيين في الفريق البرازيلي دودو، الظهير الأيمن المولود عام 1998 والذي يمكنه اللعب في مركز الظهير أو على طول الجناح. ينتهي عقده في يونيو 2027، وقد ترددت منذ فترة أنباء عن احتمال تجديده، لكن الوضع متوقف حالياً: بدأت المفاوضات منذ أكثر من عام، لكن هناك فارق بين المطالب والعروض، وهو - تقريباً - لم يتغير. علاوة على ذلك، فإن النادي، الذي كان يضغط من أجل التمديد في الأشهر الماضية، يأخذ وقته الآن لأنه يريد تقييم أداء اللاعب وحالته من الآن وحتى نهاية الموسم.
أين يمكن أن يذهب دودو؟
قد تعود الأطراف إلى مناقشة تمديد العقد بعد بضعة أشهر، في نهاية الموسم، عندما يتضح ما إذا كانت فيورنتينا ستنجح في البقاء في الدوري الإيطالي أم لا. وبالنظر إلى انتهاء العقد بعد عام واحد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، فقد يغادر دودو الفريق في الصيف المقبل، وبذلك يتجنب النادي خطر خسارته مجانًا بعد عام. وتعد برشلونة وإنتر من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا باللاعب البرازيلي في الأشهر الأخيرة، كما استفسرت روما في الصيف عن اللاعب الذي اعتبرته بديلاً لويسلي في سوق الانتقالات.