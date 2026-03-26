لماذا لا يرغب جيمي كاراغر في المشاركة في حفل وداع محمد صلاح في أنفيلد خلال المباراة الأخيرة لليفربول على أرضه

على الرغم من أجواء الوداع، فقد شاب الموسم صراع داخلي. ولم يتردد كاراغر في السابق في توجيه انتقادات لاذعة عندما أعرب المهاجم عن إحباطه من دوره تحت قيادة آرني سلوت، بل وذهب إلى حد وصف سلوكه بـ"العار" خلال فترة شديدة التوتر في شهر ديسمبر.

ومع ذلك، تعكس تعليقات كاراغر الأخيرة تحولاً نحو الاحتفاء بعظمة اللاعب الرياضية بدلاً من التركيز على الخلافات الأخيرة، مما يعزز عمداً مكانة صلاح بين نخبة الدوري المطلقة بإضافة: "في قائمة المهاجمين الأجانب الذين برعوا في إنجلترا، لا يتفوق على إنتاجية صلاح وانتظامه سوى تييري هنري. وفي حين سيجادل الكثيرون بمزايا لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وإيدن هازارد وجيانفرانكو زولا ودينيس بيركامب أو إريك كانتونا، لم يحقق أي منهم نفس الأرقام المذهلة بنفس الثبات، موسمًا بعد موسم، مثل اللاعب المصري".