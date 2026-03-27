لم يكن الموسم الذي يوشك على الانتهاء موسمًا رائعًا لروميلو لوكاكو. بل ربما كان أحد أسوأ المواسم في مسيرته. فقد بدأ الموسم بشكل سيئ بإصابة خطيرة في العضلة الفخذية المستقيمة في الفخذ الأيسر خلال مباراة ودية ضد أولمبياكوس؛ ومنذ ذلك الحين، لم يستعد عافيته بشكل كامل. في الأسابيع الأخيرة، تعقدت العلاقات مع نابولي، والآن وصل الطرفان إلى حافة الصدام: وفقاً لما أوردته قناة سكاي سبورت، لم يحضر المهاجم البلجيكي إلى كاستلفولتورنو لاستئناف التدريبات، وإذا لم يعد في الأيام المقبلة، فإن النادي مستعد لاستبعاده من التشكيلة.
ترجمه
لماذا قد يُستبعد لوكاكو من تشكيلة نابولي: الموعد النهائي المحدد وما يجري في سوق الانتقالات
هل سيغادر لوكاكو نابولي؟
ووفقاً لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، فإن الموعد النهائي المحدد للوكاكو هو يوم الثلاثاء 31 مارس، وإذا لم يصل اللاعب بحلول ذلك التاريخ، فإنه يواجه خطر دفع غرامة مالية باهظة واستبعاده من تشكيلة الفريق الأول خلال الأشهر الأخيرة من الموسم. ينتهي عقد المهاجم البلجيكي في يونيو 2027، ويبلغ راتبه حوالي 6.5 مليون يورو صافي بالإضافة إلى المكافآت، ولا يُستبعد أن يغادر لوكاكو نابولي قبل عام من انتهاء العقد إذا لم يتم حل الوضع.
معاناة لوكاكو
بعد الإصابة التي تعرض لها هذا الصيف، كان لوكاكو قد فكر في الخضوع لعمليةجراحية، لكنه فضل فيالنهاية العلاج غير الجراحي الذي لم يسمح له بالعودة إلى الملاعب إلا في أواخر شهر يناير؛ وقد لعب الدقائق العشر الأخيرة في مباراة يوفنتوس دون أن يبدأ أي مباراة أساسيًا هذا الموسم، وسجل هدفه الأول - والوحيد - في أواخر فبراير ضد فيرونا، والذي كان حاسماً في تحقيق الفوز النهائي. إجمالاً، خاض لوكاكو هذا الموسم 7 مباريات في جميع المسابقات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.