لماذا قد يقبل مانشستر سيتي عقوبة 60 نقطة بموجب قواعد اللعب المالي النظيف، مما سيجعله في ذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز؟
تكهنات حول عقوبات مختلفة من قبل FFP
مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اقتراح أن يقبل نادي مانشستر سيتي الحكم الأولي حيث يمكنه إعادة القضية إلى المحكمة على الفور. تم الانتهاء من جلسة استماع مستقلة حول سوء الإدارة المالية المفترضة في مانشستر في أواخر عام 2024.
مرت أكثر من 12 شهرًا دون أي تطورات جديدة على هذا الصعيد، حيث تتعلق القضية بانتهاكات مزعومة للقواعد بين عامي 2009 و2018. تم التكهن بفرض عقوبات مختلفة، تتراوح بين خصم نقاط وطردالنادي من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حظر الانتقالات وفرض غرامات مالية كبيرة.
تحدث خبير التمويل في كرة القدم كيران ماجواير مؤخرًا إلى The Overlap عن الكيفية التي يمكن أن تسير بها هذه القصة المطولة من هنا: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم يثبت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي تهم ضد مانشستر سيتي. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.
"إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير.
"نحن لسنا متأكدين من الأرقام المعنية، لكن من المرجح أن تكون كبيرة جدًا. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه في حالة فورست وإيفرتون، لذا فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيًا، بما يتوافق مع ما رأيناه في قرارات أخرى".
لماذا قد يقبل مانشستر سيتي عقوبة خصم 60 نقطة
كيث وينيس - الذي شغل سابقًا مناصب تنفيذية في إيفرتون وأستون فيلا وأبردين - أخبر موقع Football Insider عن سبب احتمال تعرض مانشستر سيتي لعقوبة قد تمحو كل النقاطالتي حصدها الفريق هذا الموسم وتجعله يتراجع إلى قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز: "نحن جميعًا نخمن في الوقت الحالي. لا شك في ذلك. انظر، هذا هو نوع العقوبة التي أعتقد أنها ستُفرض عليهم إذا ثبتت إدانتهم. أعتقد أن 60 نقطة ستكون عقوبة منطقية.
وأعتقد أن مانشستر سيتي قد يقبلها إذا ثبتت إدانته. لكن بالطبع سيتم استئناف الحكم على أي حال. لذا، إذا كانت العقوبة 60 نقطة، فمن المحتمل أن يتم تخفيضها أيضًا".
هل يمكن أن يهبط مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز؟
ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق في سيتي، قال سابقًا لـ Football Insider: "أعتقد أن أفضل طريقة للنظر إلى الأمر، إذا اضطررنا إلى إجراء تلك المحادثة حول ما قد تكون عليه العقوبة، هي ما قلته منذ بداية العملية قبل ثلاث سنوات، وهو أنه إذا سارت الأمور ضد مانشستر سيتي، فلن يكونوا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"وسيكون ذلك إما بسبب خصم نقاط يجعل من المستحيل عليهم البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال طردهم من الدوري الإنجليزي الممتاز بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز أو بطريقة أخرى.
"نعلم من القواعد أن اللجنة المستقلة تتمتع بقدر كبير من الحرية فيما يتعلق بكيفية معاقبة النادي بموجب القاعدة W، وهي القسم ذو الصلة من القواعد. هذا هو الحال هنا، لذا فإنهم يتمتعون بقدر كبير من المرونة. يمكنهم تقديم جميع أنواع التوصيات."
فريق جوارديولا يسعى للفوز بأربعة ألقاب في موسم 2025-26
حصد مانشستر سيتي 60 نقطة من 29 مباراة هذا الموسم، وهو ما يكفي لوضعه في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة مؤجلة.
كما وصل إلى نهائي كأس كاراباو، ودور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. على الرغم من سعيه وراء أربعة ألقاب كبرى في الداخل والخارج، لا تزال قضية FFP تشكل مصدر إلهاء غير مرحب به في ملعب إتيهاد، وستظل كذلك حتى تتخذ السلطات المختصة إجراءات حاسمة.
