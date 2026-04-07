من الناحية الرياضية، ما حدث في مباراة البوسنة وإيطاليا هو بمثابة مأساة بكل المقاييس. هذه هي المرة الثالثة التي لا نشارك فيها في كأس العالم؛ فعلى عكس الماضي، ستضم البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقرر إجراؤها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) 48 منتخباً متأهلاً، وإيطاليا لن تكون من بينهم. بعد 2018 و2022، علينا أن نضع علامة على 2026 أيضًا: كانت آخر مباراة للأزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وسجل الهدف الأخير ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا مثل تلك الليلة، عندما اعتذر المدرب رينو غاتوسو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك والدموع تملأ عينيه. قبل أن يتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد بالتراضي في الأيام التالية ويترك منصبه. الآن بدأت عملية البحث عن المدرب الجديد، ومن بين الأسماء التي تدرسها قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اسم مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري.
لماذا قد يصبح أليجري المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي بعد رحيل جاتوزو؟
ملف أليجري كمدرب للمنتخب الإيطالي
في الأشهر الأخيرة من الدوري، سيركز أليجري بشكل حصري على ختام الموسم مع ميلان، حيث لا يزال يتعين عليه تحقيق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، لكن في الصيف، لا يُستبعد أن يغادر النادي الروسوني - على الرغم من عقده الذي يمتد حتى عام 2027 مع خيار التجديد لموسم آخر - ليتولى تدريب المنتخب الوطني. ووفقاً لما أورده ألفريدو بيدولا، فإن الاتحاد الإيطالي يفضل أليغري بشكل خاص لقدرته على إدارة الصعوبات والمواقف المعقدة مثل تلك التي يمر بها المنتخب الإيطالي في هذه الفترة. وعلى الرغم من النفي العلني، يظل ماسيميليانو أليغري أحد الأسماء قيد التقييم لتولي منصب المدير الفني.
المرشحون الآخرون
لا يزال أنطونيو كونتي أحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي، حيث صرح بعد مباراة نابولي وميلان أنه لو كان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكان قد أخذ هذا المنصب في الاعتبار. بالإضافة إلى مدرب نابولي، ارتبط اسم دانييلي دي روسي - مدرب جنوة الحالي - في الأسابيع الأخيرة بمنصب المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، وهو ما كان قد تم طرحه بالفعل قبل تعيين غاتوسو، وكذلك كان الحال مع ستيفانو بيولي، الذي توقف عن العمل بعد إقالته من فيورنتينا في نوفمبر الماضي. العودة المحتملة الأخرى هي لروبرتو مانشيني الذي يقود اليوم فريق السد في قطر، ثم هناك اقتراح يشير إلى سيموني إنزاجي الذي قال إنه سعيد في الهلال في المملكة العربية السعودية.