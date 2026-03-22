لماذا سيغيب لاعب أساسي في مانشستر سيتي عن نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال، مما أثار غضب بيب جوارديولا - التفسير

ويعود غياب جويهي إلى لائحة كأس كاراباو التي طُبقت للمرة الأولى هذا الموسم. وبموجب القواعد الحالية للرابطة الإنجليزية لكرة القدم (EFL)، إذا تم التعاقد مع لاعب بعد خوض مباراة الذهاب في مرحلة نصف النهائي، فإنه يُعتبر غير مؤهل للمشاركة في أي جولات لاحقة من المسابقة مع ناديه الجديد. أكمل جويه انتقاله بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من بالاس إلى ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات في يناير. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه إتمام الصفقة، كانت مرحلة نصف النهائي من كأس الرابطة قد بدأت بالفعل، مما أدى تلقائيًا إلى تفعيل القيد الذي يمنعه من المشاركة في المباراة ضد فريق ميكيل أرتيتا هذا الأسبوع.

وتزداد تعقيد الموقف بسبب مشاركة جويهي السابقة في البطولة مع ناديه السابق. فقد قاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فريق كريستال بالاس كقائد ضد أرسنال في ربع النهائي في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من الإنفاق المالي الكبير الذي تكبده مانشستر سيتي لتأمين خدماته في منتصف الموسم، إلا أن الهيئة الإدارية ظلت حازمة بشأن موعد التسجيل النهائي، مما ترك جوارديولا بدون أحد خياراته الدفاعية الرئيسية في أول نهائي كبير هذا الموسم.