لماذا سيتحرك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتعاقد مع إليوت أندرسون فور انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز
السباق نحو أندرسون
من المتوقع أن يتحرك كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بسرعة للتعاقد مع أندرسون بمجرد انتهاء الموسم، خوفًا من أن يرتفع سعره البالغ 100 مليون جنيه إسترليني إلى مستويات أعلى بعد كأس العالم، وفقًا لصحيفة «ذا صن». يمتد عقده مع نادي كيتي جراوند حتى عام 2029، مما يجعله هدفًا مكلفًا، وتعتقد الإدارة في أولد ترافورد أن خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضرورية لمسيرتهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبالتالي، يحرص كلا الفريقين على ضم اللاعب الدولي الإنجليزي قبل أن يشارك في البطولة العالمية في أمريكا الشمالية.
تكتيكات انتقالات جديدة لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
ويبدو أن مانشستر يونايتد عازم على تجنب المفاوضات المطولة التي شهدتها السنوات السابقة، والتي غالبًا ما أدت إلى صفقات باهظة الثمن وغير ناجحة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. وفي ظل التوجه الجديد للتعاقدات، أظهر الشياطين الحمر بالفعل تفضيلهم لإتمام الصفقات في وقت مبكر، حيث تمكنوا من ضم لاعبين مثل بريان مبيومو وماتيوس كونها في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية. أما مانشستر سيتي، فيظل في وضع قوي، لكنه قد لا يعلن عن اهتمامه رسميًا إلا إذا فشل لاعب خط الوسط الأساسي رودري في العودة إلى أفضل مستوياته بعد غيابه بسبب الإصابة.
هدف رئيسي لـ«الشياطين الحمر»
أفادت التقارير أن مسؤولي أولد ترافورد قد حددوا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كهدفهم المثالي في خط الوسط، ويخططون لعمليات التعاقد الصيفية بناءً عليه. ويتناسب أندرسون تمامًا مع هذه المواصفات، بعد أن تألق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم. وقد كان أندرسون هذا الموسم قوة ثابتة في صفوف نوتنغهام فورست، حيث خاض 41 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.
كانت مساهماته حيوية في قيادة فورست إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون بورتو. ومع ذلك، فإن تألقه الفردي يتناقض مع معاناة النادي في الدوري المحلي، حيث يحتل حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. مع رحيل كاسيميرو، يرى فريق مايكل كاريك أن أندرسون يمثل قوة جديدة أساسية وجودة مثبتة ضرورية لمحرك خط الوسط.
السعي الحثيث وراء النجم الصاعد
يعد توقيت الصفقة حاسماً بالنسبة لكل من «الشياطين الحمر» و«السيتي». وسيسعى المهتمون إلى دفع المفاوضات قدماً قبل أن يفتح سوق الانتقالات أبوابه رسمياً في 15 يونيو. ومن المتوقع أن يتواجد أندرسون في دالاس مع منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل بعد انتهاء الموسم بوقت قصير، حيث يستعد "الأسود الثلاثة" لمباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد كرواتيا يوم 17 يونيو. ويُعتبر إتمام الصفقة قبل انطلاق البطولة أولوية لضمان ضم أحد أكثر النجوم الصاعدة في الدوري.