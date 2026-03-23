Ameé Ruszkai

لماذا تُعتبر اليابان منافساً قوياً إلى جانب إنجلترا والمنتخب الأمريكي للسيدات وإسبانيا في كأس العالم للسيدات 2027 - وكيف أثبت فوزها بكأس آسيا ذلك

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن عام واحد على انطلاق كأس العالم للسيدات 2027، تبدو بعض المرشحات الأقوى للفوز باللقب واضحة للعيان. وتأتي إسبانيا، حاملة اللقب، وإنجلترا، وصيفة بطولة 2023 التي تغلبت على «لا روخا» في نهائي بطولة أوروبا الصيف الماضي، في مقدمة المرشحات. وقد ساهم فوز الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في إعادة ترسيخ مكانتها في صدارة الساحة الدولية، في حين أن البرازيل، بصفتها الدولة المضيفة وبطلة أمريكا الجنوبية، ستطمح هي الأخرى إلى الفوز باللقب. ومع ذلك، فقد جاءت بطولة كأس آسيا التي أقيمت هذا الشهر لتذكرنا بأن اليابان يجب أن تُعتبر أيضاً ضمن المرشحات القويات للفوز باللقب.

في كأس العالم للسيدات 2023، أظهرت منتخب «ناديشيكو» قدراتها الحقيقية. ففريق المدرب فوتوشي إيكيدا، الذي كان سادس أصغر تشكيلة في البطولة، سحق إسبانيا بنتيجة 4-0 في مباراة مذهلة ضمن دور المجموعات، مما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في تقييماتهم لمنتخب «لا روخا». لكن في النهاية، لم تكن تلك النتيجة مؤشراً دقيقاً على مسار البطولة. كان من المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في ربع النهائي، لكن اليابان تعثرت أمام السويد، التي فازت عليها إسبانيا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية قبل أن ترفع اللقب.

بعد مرور أقل من ثلاث سنوات، تغير الكثير. لدى اليابان طاقم تدريبي جديد بقيادة المدرب الدنماركي السابق نيلس نيلسن، واكتسب ذلك الفريق الشاب مزيداً من الخبرة مع استمرار بقائه معاً. في الواقع، شارك 18 لاعباً من كأس العالم الأخيرة في الفريق الذي توج بلقب كأس آسيا يوم السبت، بعد فوزه على المضيف أستراليا 1-0 في النهائي ليحصل على لقب مستحق، بعد أن برز كأفضل فريق طوال البطولة.

أثارت اليابان دهشة الكثيرين بفوزها المفاجئ الكبير على إسبانيا في عام 2023، وهي تثبت الآن أن هذا الأداء لم يكن مجرد نجاح عابر. بعد فوزها بكأس العالم في عام 2011 ووصولها إلى النهائي في عام 2015، تبدو "ناديشيكو" مرة أخرى منافسة على الجائزة الكبرى على الساحة الدولية، بفضل جيل جديد من المواهب التي تزدهر في الغالب في الخارج، وليس في الوطن.

    ندرة

    لا يوجد سوى لاعبة واحدة في تشكيلة المنتخب الياباني الحالية تربط بين الجيل الحالي وجيلي عامي 2011 و2015. وتبلغ ساكي كوماغاي الآن 35 عامًا، وقد شاركت في نسختي كأس العالم تلك، وتُعد واحدة من أعظم اللاعبات اللواتي أنجبتهن بلادها على الإطلاق، حيث فازت بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترة لعبها مع ليون.

    قبل انتقالها إلى النادي الفرنسي العملاق، كانت كوماغاي تلعب في ألمانيا مع فريق فرانكفورت، مما جعلها واحدة من ست لاعبات فقط في تشكيلة اليابان لكأس العالم 2015 اللواتي يلعبن في الخارج. كان هذا مساراً شقته من سبقنها، مثل كوزو أندو ويوكي ناغاساتو، واتبعت كوماغاي هذا المسار لتختبر مستوى جديداً وأسلوباً مختلفاً.

    وقالت لـ GOAL في أواخر عام 2024، عندما كانت لا تزال تلعب مع روما في إيطاليا: "بالطبع، هذا رأيي الشخصي، لكن كرة القدم الأوروبية، والرؤية الكبيرة التي يتمتعون بها، والطريقة التي يتقدمون بها بسرعة كبيرة، هي الأسباب التي تجعلني أرغب في اللعب في أوروبا، حتى لا أستطيع اللعب بعد الآن".

    تغييرات كثيرة

    أما اليوم، فالأرقام مختلفة تمامًا. فقبل ثلاث سنوات، لم تضم تشكيلة إيكيدا المكونة من 23 لاعبة للمشاركة في كأس العالم سوى 14 لاعبة يلعبن في اليابان. أما هذا الشهر، في كأس آسيا، فلم تكن هناك سوى لاعبة واحدة من بين الـ26 لاعبة المشاركات لا تزال تمارس كرة القدم في وطنها ضمن دوري WE. وقالت كوماغاي ضاحكةً عند الحديث عن تزايد عدد اللاعبات اللواتي ينتقلن للعب في الخارج: «أخيرًا».

    إنه أمر كانت ترغب في رؤيته منذ فترة طويلة، حيث كانت تؤمن دائماً بأهمية تحسن أداء المنتخب الوطني.

    وأوضحت قائلةً: "هنا في أوروبا يمكننا اكتساب خبرة... إذا بقينا في اليابان، نختبر الكثير من الأشياء، بالطبع، أشياء جيدة وأشياء سيئة، لكن إذا بقينا في اليابان، لا يمكننا الحصول على 'ذلك'"، وهي تحاول إيجاد أفضل طريقة لتوضيح وجهة نظرها باللغة الإنجليزية، وهي إحدى اللغات الأربع الجديدة التي تعلمتها منذ انتقالها إلى أوروبا في عام 2011. "لقد أخبرت [زميلاتي في الفريق] بذلك مرات عديدة، ولذا أنا سعيدة جدًا الآن لأن العديد من اللاعبات سيخضن التحدي في أوروبا وسيحظين بفرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا."

    خطوة صعبة

    بالطبع، ليس من السهل على أي شخص أن يقرر اتخاذ خطوة كبيرة كهذه بالانتقال للخارج. لكن كوماغاي لا تواجه أي صعوبات في الوقت الحالي. وبالفعل، عندما سألها موقع «GOAL» عما إذا كان وجود لاعبات يابانيات أخريات في نفس النادي يساعدها، أجابت بكل بساطة وبطريقة مضحكة: «لا يهمني. هذا الأمر غير مهم بالنسبة لي».

    لا يعني ذلك أنها لا تستمتع بصحبة المألوفين، لا على الإطلاق، بل إنها اعتادت على البقاء بدون مواطنيها على مر السنين، لذا لم يعد ذلك أمراً ضرورياً بالنسبة لها.

    ومع ذلك، عندما وصلت كوماغاي إلى أوروبا لأول مرة وهي في العشرين من عمرها، "كان الأمر صعبًا للغاية"، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتعلم لغة مثل الألمانية، التي تختلف كثيرًا عن اليابانية. وبالتالي، من المفهوم أن هذا قد لا يكون تحديًا يرغب كل فرد في خوضه.

    "إذا لم يرغبوا في الذهاب، أعتقد أن ذلك غير ممكن"، اعترفت كوماغاي.

    السعي نحو المزيد

    لكن الوضع تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة. فهناك المزيد والمزيد من اللاعبات اللواتي يقمن بهذه الخطوة الجريئة بالانتقال للعب في الخارج، والعديد منهن يفعلن ذلك وهن لا يزلن في سن المراهقة. لماذا؟

    "أعتقد أن السبب هو رغبتنا في الفوز، على سبيل المثال، بكأس العالم والأولمبياد"، أوضحت يوكا مومكي، نجمة إيفرتون التي لم تشارك في تشكيلة اليابان في كأس آسيا، لكنها لعبت مع منتخب بلادها مؤخرًا في نوفمبر. "اللعب في اليابان أمر مثير، لكن مقارنة بإنجلترا، فهو لا يتطلب قوة بدنية. ربما نحن نتميز بالفن، وليس بالقوة البدنية، لذا إذا أردنا التحسن، علينا أن نكون أقوى بدنيًا. لهذا السبب نأتي إلى هنا ونضع أنفسنا تحت التحدي، وننقل كل هذه الأشياء إلى المنتخب الوطني، ونحاول الفوز بكأس العالم".

    وهذا ما أكدته يوي هاسيغاوا في حديثها مع GOAL قبل بدء الموسم الحالي.

    وأضافت لاعبة خط وسط مانشستر سيتي: "إنه أمر مهم حقًا، هذا النوع من البيئة حيث يمكننا اللعب مع لاعبات أخريات يمثلن بلدهن كل يوم". "يمكن أن يساهم ذلك في جعل منتخبنا الوطني أفضل بكثير".

    وقالت كوماغاي شيئاً مشابهاً: "عندما نرتدي قميص المنتخب الوطني، بالطبع، لا نلعب ضد لاعبات يابانيات. في كل مرة، نواجه لاعبات أجنبيات. أعتقد أن [لاعباتنا] يرغبن في التطور أيضاً، وقد أدركن أيضاً أنه من المهم اللعب كل يوم ضد أو مع لاعبات أجنبيات على مستوى عالٍ، لاعبات جيدات. لهذا السبب، على ما أعتقد".

    تحية للـ WSL

    إنه لشرف كبير لدوري السوبر للسيدات في إنجلترا أن تتدفق معظم اللاعبات إلى هذا الدوري. فمن بين 22 لاعبة في تشكيلة المنتخب الياباني الفائز بكأس آسيا واللاتي يلعبن في الخارج، تشارك 16 لاعبة في دوري السوبر للسيدات. ولا يشمل هذا العدد الست لاعبات الأخريات في الدوري الإنجليزي الممتاز اللواتي لم يتم اختيارهن للمشاركة في بطولة هذا الشهر.

    وهؤلاء اللاعبات لا يلعبن فقط في صفوف الفرق الكبرى. فاثنتا عشرة من بين الـ 16 تلعبن لفرق خارج "الأربعة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، مما يعني أنهن يتطورن من خلال اللعب في الدوري ككل، وليس لأنهن في بيئة داخلية شديدة التنافسية أو بسبب مزايا المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

    خط إنتاج قوي

    لكن الإشادة الأكبر هنا موجهة للمواهب التي تنتجها اليابان، أكثر من أي شيء آخر. فالجودة التي تخرج من هذا البلد، سواء من خلال تشكيلة المنتخب الوطني الناجحة أو الدوري المحلي المتنامي الذي يثق بالشباب، تجذب الانتباه في الدوريات الأوروبية والولايات المتحدة، مما دفع العديد من أكبر أندية هذه الرياضة إلى استكشاف السوق اليابانية.

    وقالت كوماغاي، التي أصبحت الآن واحدة من اللاعبات الموجودات في إنجلترا بعد انضمامها إلى فريق لندن سيتي ليونيسس العام الماضي: "أعتقد أن اللاعبات اليابانيات يتمتعن بشيء من... لا أعرف كيف أصفه، لكنه شيء 'إضافي'". "أسلوب لعبنا يختلف كثيرًا عن أسلوب اللاعبات الأوروبيات أو الأمريكيات، لذا إذا تمكنا من الاندماج في الفريق، فربما يمكننا تقديم الكثير للفريق أيضًا. أعتقد أن هذا هو السبب في رغبة العديد من الفرق في ضم لاعبات يابانيات".

    المتنافسون في كأس العالم

    وقد ظهرت تلك الميزة "الإضافية" بوضوح على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها بفوز اليابان على أستراليا يوم السبت لتتوج بلقب كأس آسيا 2026. وقد تجلت هذه الميزة عندما سجلت ريكو أويكي ستة أهداف في أربع مباريات فقط، لتفوز بجائزة الحذاء الذهبي؛ وعندما سددت مايكا هامانو كرة رائعة وحاسمة في نهائي البطولة؛ وعندما قدمت توكو كوغا أداءً صلبًا تلو الآخر في الدفاع؛ وعندما برزت أوابا فوجينو باستمرار كواحدة من أخطر المهاجمات في البطولة، حيث قامت بتمريرات حاسمة أكثر من أي لاعبة أخرى؛ وعندما أظهرت هاسيغاوا قدراتها العالمية في خط الوسط، إلى جانب فوكا ناغانو التي كانت رائعة هي الأخرى. كانت كل لاعبة متميزة.

    وربما يكون هذا هو الأمر الأكثر إثارة على الإطلاق، أن الجودة كانت واضحة في جميع أنحاء التشكيلة المكونة من 26 لاعبة. استخدم نيلسن 25 من اللاعبات المتاحات خلال الأسابيع الثلاثة، وأجرى تغييرات كثيرة من مباراة إلى أخرى، ومع ذلك، قدمت ناديشيكو مرونة وهيمنة مذهلتين، مع كيمياء رائعة ظهرت بغض النظر عن التشكيلة الأساسية. كانت هناك بعض الأسماء الكبيرة التي لم يتم تضمينها في التشكيلة أيضًا، مثل موميكي أو هينا سوجيتا من أنجل سيتي، بالإضافة إلى عدد من اللاعبات الشابات اللواتي لم يتم اختيارهن ولكن قد يشاركن في كأس العالم الصيف المقبل.

    هذه تشكيلة عميقة للغاية، تتمتع بمواهب عالمية المستوى وتماسك رائع، ولكنها تتمتع أيضًا بالقدرة على تجاوز الخط. كان هذا مفقودًا في كأس العالم للسيدات 2023، في تلك الهزيمة المخيبة للآمال أمام السويد في دور الـ16. لكنه ظهر في المباراة النهائية يوم السبت، حيث بذلت ناديشيكو جهدًا كبيرًا لتحقيق فوزها 1-0. وهذا سبب آخر للاعتقاد بأن اليابان من بين المرشحات بقوة للفوز بكأس العالم للسيدات 2027، إلى جانب منتخبات مثل إسبانيا وإنجلترا والولايات المتحدة.

