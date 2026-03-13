لماذا توقفت مفاوضات عقد كريستيان بوليسيتش مع ميلان وسط اهتمام متزايد بانتقاله - شرح

يمتد العقد الحالي لبوليسيتش حتى يونيو 2027، لكن ميلان يمتلك خياراً أحادي الجانب لتمديد العقد حتى عام 2028، وهو خيار لا يزال من الممكن ممارسته. ويمنح هذا النادي نفوذاً كبيراً وحماية ضد خسارة نجمه مقابل مبلغ زهيد، مما يوفر شبكة أمان في حال لم تسر المفاوضات الفورية وفق الخطة الموضوعة خلال فترة العطلة الصيفية.

على الرغم من الموقف المواتي للنادي فيما يتعلق بمدة عقده، إلا أن العديد من الفرق تراقب الوضع عن كثب. أصبح بوليسيتش عنصراً أساسياً في هجوم ميلان، وقد جذبت أدائه المتسق اهتماماً من الخارج. أعاد ظهور الجناح في إيطاليا فعلياً سمعته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا، مما دفع العديد من الأندية الكبرى التي لم يتم الكشف عن أسمائها إلى مراقبة مدى توفره.